Finalmente si torna a viaggiare! Soprattutto tra i più giovani si percepisce la voglia di scrollarsi di dosso gli anni bui della pandemia e delle restrizioni. Cosa c’è di meglio di una bella boccata di aria fresca, magari in una di quelle destinazioni dove certo non manca il divertimento.

Si sa, purtroppo i giovani oggi faticano a trovare lavoro. Quelli che ce l’hanno, sono spesso costretti a scegliere se andare in vacanza o pagarsi l’affitto. Eppure sono proprio i ventenni il motore pulsante della nostra società. E sono quelli capaci di partire con le scarpe da ginnastica e il bagaglio a mano, pur di soddisfare la propria curiosità verso il Mondo e le altre persone.

Ed ecco 5 mete turistiche adatte ai giovani, sparse in tutto il Mondo e assolutamente low budget. Si tratta di destinazioni curiose e ricche di fascino esotico, nonché piene di vita, musica e colori. Tra discoteche all’aperto e feste in riva al mare, l’estate si vive tutta in un respiro. Perché chi ha 20 anni lo sa, la vita è adesso.

I giovani sono naturalmente digitalizzati e iperconnessi. Molti di loro sanno bene quali sono i trucchi per usare il motore di ricerca in modo da accaparrarsi voli low cost senza alcuna fatica. Nonostante i tempi siano cambiati, riportare in vita il sogno romantico del nomade alla scoperta del Mondo è possibile, grazie anche alla diffusione delle professioni digitali. Per gli amanti dei luoghi esotici, mistici e profumati di mare e di sandalo, ad esempio, l’Indonesia è il top.

5 mete turistiche adatte ai giovani dove è possibile viaggiare sicuri spendendo poco e divertendosi con una movida pazzesca

Tra Bali e le altre metropoli, l’Indonesia affascina per diversi motivi. Se si riesce a trovare il volo giusto, è una località davvero economica dove mangiare costa pochissimo. Con 1 euro si può acquistare ben più di un piatto completo.

La popolazione è socievole e predisposta al dialogo. Le metropoli sono ricche di interessi culturali e di locali aperti fino a tarda notte.

Allo stesso modo anche le Filippine rappresentano un’alternativa, forse meno inflazionata, ma con caratteristiche simili alla precedente.

Il Messico non può mancare nei luoghi da visitare, se si è in cerca di un’intensa vita notturna. Molti italiani, negli anni, lo hanno capito e vi hanno messo radici in modo permanente, nonostante la talvolta non ottima fama legata alla criminalità di questo incredibile Paese. Ricco di luoghi variopinti e suggestivi, il Messico è terra festosa e piena di risorse, dove la gente ama ballare.

Che dire di Cuba, la patria del ritmo per eccellenza? Quest’isola mantiene un fascino indefinibile, anche in virtù dei fatti politici di cui è stata teatro e che hanno mantenuto basso il costo della vita. Per i veri amanti dell’avventura potrebbe essere l’ideale.

Per quanto riguarda l’Europa, invece, il luogo più economico, cosmopolita e adatto ai giorni, oltre alla Spagna, è sicuramente il Portogallo. Crocevia di culture e splendido affaccio sull’Oceano, Lisbona è una città di estremo carattere, dove le opportunità di divertirsi sono all’ordine del giorno.

