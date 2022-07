Dopo una lunga giornata alle prese con il caldo afoso, non c’è niente di più bello di tornare a casa e concedersi una bella doccia. Alla fine, troviamo asciugamani ed accappatoi ad accoglierci, ma cosa succede se questi, anziché essere morbidi e profumati, sono duri e puzzolenti? La sensazione non è affatto piacevole e potrebbe rovinare un momento di relax. Fortunatamente, per avere asciugamani morbidi e profumati a lungo possiamo ricorrere a qualche semplice trucco.

A volte, in seguito al lavaggio e all’asciugatura, il bucato può indurirsi. La causa è principalmente una, ovvero la durezza dell’acqua. L’acqua che passa nelle tubature è ricca di calcare e questo si deposita nelle fibre dei tessuti. Il calcare però non è l’unica causa: anche residui di detersivi e saponi possono rimanere intrappolati nelle fibre, restituendoci asciugamani che sembrano carta vetrata. Molte persone usano l’ammorbidente per rendere più soffice il bucato, ma possiamo anche alternarlo ad un altro prodotto straordinariamente efficace.

Un solo prodotto naturale per ammorbidire e profumare velocemente accappatoi ed asciugamani duri senza usare l’ammorbidente

Guardando con attenzione alla nostra dispensa possiamo trovare prodotti utili a 360 gradi nella cura della casa. Pensiamo ad esempio al bicarbonato e a quanto sia utile per pulire, sbiancare e disinfettare. Il bicarbonato di sodio è un prodotto che serve anche ad ammorbidire il bucato ed eliminare i cattivi odori. Questo è uno degli ingredienti da usare per realizzare il nostro ammorbidente naturale. Ci serviranno anche il sale, importante per assorbire l’umidità dalle fibre, l’aceto di mele e la camomilla, utili ad ammorbidire le fibre. Unendo questi ingredienti possiamo realizzare un semplice ed economico ammorbidente per i capi naturale al 100%.

Come crearlo ed usarlo

Mettiamo in infusione due bustine di camomilla. Nel frattempo, versiamo in un recipiente due cucchiai di bicarbonato di sodio, un cucchiaio di sale e una tazza di aceto di mele. Quando la camomilla sarà tiepida, aggiungiamone una tazza ai restanti ingredienti e mescoliamo il tutto. Sarà sufficiente usare un solo prodotto naturale per ammorbidire e profumare velocemente il nostro bucato durante il lavaggio. Aggiungiamone un cucchiaio nella vaschetta della lavatrice ogni volta che dovremo lavare i capi per averli straordinariamente morbidi e profumati.

Un consiglio in più

L’aceto di mele regala un profumo piacevole e delicato al bucato. Tuttavia, se vogliamo rendere asciugamani ed accappatoi ancora più profumati, aggiungiamo all’ammorbidente creato qualche goccia di olio essenziale all’arancio o al limone.

Lettura consigliata

Ecco come pulire velocemente la vaschetta della lavatrice in modo facile ed economico con questi efficaci rimedi tramandati dalle nonne