Non c’è niente di più bello di una casa bene arredata e calda che faccia piacere abitare. Tutti i mobili ben abbinati, lo stile azzeccato fino al minimo dettaglio e del verde a riscaldare l’ambiente. Ci sarà capitato di entrare in una casa così bella e perfetta da sembrare uscita direttamente da un catalogo. E anche se ci scoccia ammetterlo, sono proprio le piante a dare quel tocco di raffinatezza in più. Un’orchidea posizionata su un tavolino, un tronchetto della felicità a riempire un angolo spoglio.

Tutte piante bellissime che però richiedono un controllo e una manutenzione costante. Tempo da dedicare alla loro crescita rigogliosa che la maggior parte delle persone non ha. Però questo non significa che dobbiamo rinunciare ad una casa da sogno ricca di verde, anzi. L’importante è scegliere le piante giuste che facciano al caso nostro.

Ecco 3 piante decorative da appartamento molto resistenti per rendere chic la casa in poche mosse

Per quanto riguarda l’esterno, la scelta è davvero ampia in tutti i mesi dell’anno. Se non vogliamo passare troppo tempo ad innaffiare le piante, basterà sceglierne qualcuna molto resistente. Qualcuna perfetta per i climi più caldi ma che sia resistente anche al freddo gelido dei mesi invernali. Un esempio sono sicuramente i ciclamini, che nei mesi invernali danno il loro meglio in fatto di fioritura. Ma se pensiamo a piante da appartamento, a parte le succulente, non ce ne vengono in mente molte.

Un fiore che è perfetto per abbellire e arredare casa è sicuramente l’Anthurium. Questa bellissima pianta ornamentale si può trovare in tantissime varietà diverse. In base a quella scelta avremo colori diversi che si possono abbinare tranquillamente all’arredamento. Il suo fiore a forma di cuore e le geometrie che lo contraddistinguono lo rendono incredibile. Possiamo procurarci la pianta o usare solo i fiori recisi in uno stupendo vaso.

Altre 2 specie ideali per arredare con classe

Se preferiamo una pianta rigogliosa e non l’andamento verticale dei fiori, ecco quali scegliere. La Saintpaulia potrebbe essere ideale per riempire piccoli angoli spogli. Perfetta per le mensole o i ripiani del salotto, questa pianta resiste praticamente a tutte le temperature. Dona un tocco di allegria, senza rinunciare alla classe e all’eleganza. Per finire, una pianta un po’ più classica, ma dalle venature particolari, la Calathea Makoyana. Bellissima sui toni del verde, se cerchiamo una pianta resistente e particolare optiamo per quella amaranto.

Quindi, ecco 3 piante decorative da appartamento molto resistenti adatte anche a chi ha il pollice nero. Grazie a queste bellissime piante, la nostra casa avrà un aspetto più accogliente e ricercato. Se invece vogliamo dare un tocco in più all’ambiente, ma senza stare dietro alle piante, ecco la soluzione. Procuriamoci alcune foglie di felce e usiamole per decorare vasi o quadri usando un po’ di creatività.

