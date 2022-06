Capita spesso e soprattutto in estate che le nostre case in particolar modo cucina e giardino, siano invase da fastidiosi moscerini.

Questi piccoli insetti con le ali che prendono il nome di Drosophila Melanogaster, meglio conosciuti come gli insetti della frutta si riproducono con estrema facilità invadendo velocemente spazi vitali come la cucina di casa.

Per eliminare l’invasione di fastidiosi moscerini dalla cucina, frutta e dal giardino bastano questi 3 rimedi naturali efficacissimi

Le cause che porterebbero alla loro formazione possono essere molteplici, vediamo quali.

In primis va detto che questi insetti sono attratti dalla frutta e dalla verdura mature e marcescenti. In più amano le zone stagnanti come i sottovasi delle piante, dove l’acqua tende a rimanere per giorni. Insomma prediligono tutte quelle zone dove è facile deporre le uova e dove i piccoli possono nutrirsi con facilità.

Perché ci sono

Tra le cause che favorirebbero la comparsa i questi insetti troviamo un errata conservazione della frutta e delle verdure.

Anche lasciare incustodito il sacchetto dei rifiuti organici rientra tra le cause della comparsa di moscerini. Infine una mancata cura e pulizia delle piante con delle parti marcescenti favorirebbe la proliferazione di questi insetti.

Come evitare la formazione dei moscerini

Dunque per evitare la proliferazione dei moscerini, basterebbe prestare delle piccole attenzioni preventive.

Tenere sempre la frutta e la verdura in un posto poco accessibile agli insetti, un esempio è il frigorifero ma possono andare bene anche i sacchetti di carta in cui custodire questi alimenti.

Svuotare e mantenere sempre pulite le zone dove l’acqua tende a stagnare, come i sottovasi delle piante.

Meglio ancora evitare di posizionare oggetti contenenti acqua, in luoghi dove è presente il cibo.

Tenere ben sigillati i sacchetti e i bidoni dell’umido, per renderli meno accessibili agli insetti, che troverebbero terreno fertile per depositare le proprie uova.

Mantenere sempre pulite ed eliminare velocemente le parti marcescenti delle piante soprattutto quelle posizionate in casa.

3 trucchetti naturali per eliminarli

Se invece la proliferazione dovesse essere già avvenuta e la casa risulta invasa dai moscerini ecco 3 metodi naturali per eliminarli.

Il primo è l’uso di sacchetti di plastica, quelli per il freezer, che andrebbero riempiti di acqua e riposti nelle zone più colpite dall’invasione dei moscerini. Questi a contatto con la luce genererebbero dei riflessi che i moscerini scambierebbero per delle ragnatele da cui tenersi alla larga.

Potremmo anche utilizzare dell’aceto, ingrediente che viene usato in tanti modi, il cui profumo è particolarmente gradito a questi insetti. Con l’aceto potremmo creare delle trappole. Basterà riporre ½ litro di aceto in una vaschetta a cui aggiungere qualche goccia di detersivo per i piatti. Successivamente ricoprire la vaschetta con della pellicola trasparente bucherellata. In questo modo i moscerini saranno attratti dall’aceto, ma rimarranno intrappolati nella vaschetta.

Infine potremmo utilizzare delle semplici piante aromatiche, come la menta e il basilico, sgradite ai moscerini. Basterà posizionarle nelle zone interessate per farsi che i moscerini si allontanino.

Dunque, per eliminare l’invasione di fastidiosi moscerini dalla cucina basterebbero questi semplici ma efficacissimi rimedi naturali.

