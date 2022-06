Se stiamo preparando le valigie per andare al mare e non le abbiamo ancora completate per gli ultimi acquisti, attenzione al colpo di scena fresco fresco. Dopo qualche anno di dominio infradito sembra giunto il tempo di cambiare. Anzi, di tornare alla moda classica di un tempo, quella immortale della ciabatta, ma rivisitata e corretta in versione anni 2022. Quindi, se vogliamo rimanere al passo col tempo, carichiamo le valigie con qualche nuova ciabatta e lasciamo gli infradito per le docce della palestra. Andando a vedere però cosa propone il mercato, per non finire nel mercato “coatto” della ciabatta e fare la figura del primitivo. Un po’ come accade nel trucco, con le tendenze proprio delle prossime settimane.

Una storia infinita e di prestigio

La storia dei sandali infradito è antica e prestigiosa. Chissà quante volte se ne saranno accorti i nostri bambini studiando l’antico Egitto e vedendo le immagini dell’epoca. Secondo gli studiosi e gli storici, infatti i sandali infradito sarebbero nati quasi 4.000 anni fa nell’antico Egitto. Ma non erano di uso comune, perché la gente media girava scalza o quasi. Erano al piede del Faraone e della sua Regina, ma anche degli eredi al trono e della classe sacerdotale. Allora erano intrecciate con foglie di palma e papiro, materiali incredibilmente eco e “green”, diremmo oggi. Ma solo nel 1966 quelli che chiamiamo oggi infradito vennero omologati e registrati con marchio unico.

Addio infradito in spiaggia e gran ritorno al classico ma con colori super sgargianti e modelli kitsch per le vere protagoniste dell’estate

Tornando quindi alle nostre ciabatte, si torna all’antico. Un gioco di parole per confermare, o addirittura annunciare che saranno loro le protagoniste delle spiagge italiane 2022. Ma togliamoci dalla testa il classico monocolore, tipo blu e nero, e prepariamoci a due tendenze principali che potrebbero spopolare:

il multicolore, versione arcobaleno, unisex e indifferente per uomo, donna e bambino;

lo stile mimetico militare, ma con delle personalizzazioni colorate in base al sesso e all’età.

Modelli originali e sgargianti

Prepariamoci quindi alle tradizionali ceste di ciabatte ordinarie vendute vicino alle spiagge, ma anche a modelli decisamente particolari, rivisitati e corretti, che troveremo in negozi e boutique. Gli italiani hanno tantissima voglia di mare, di tornare alla socializzazione e a esibire quella moda che ci ha resi famosi in tutto il Mondo, anche negli accessori più semplici in assoluto. Addio infradito in spiaggia e gran ritorno al classico per una ciabatta mare che non sarà una semplice ciabatta mare.

