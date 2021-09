Per un’intera stagione abbiamo fatto i salti mortali per avere un’abbronzatura da invidia, usando creme e maschere idratanti. Se abbiamo fatto tutto nel modo giusto, avremo una pelle bronzata perfetta e omogenea. Non dobbiamo mai scordare creme protettive prima di esporci ai raggi solari, non solo in determinate ore del giorno.

Anche mantenere intatto il colore quando facciamo il bagno non è un gioco da ragazzi e servono alcuni accorgimenti. Ma ormai sono le ultime battute e bisogna preparare la pelle all’autunno. Se già il mare e la piscina sono un ricordo lontano, infatti, la vecchia abbronzatura resiste ancora. Spesso, però, si formano macchie antiestetiche sul corpo o su alcuni punti.

Alcuni rimedi della nonna prevedono, ad esempio, l’impiego di succo di limone, zucchero e cetriolo per toglierle. Ma è soprattutto importate idratare al massimo, anche con l’aiuto di esfolianti. Basterà avere qualche piccolo ingrediente tra gli scaffali. Evitiamo, invece, di applicare creme fai da te se abbiamo escoriazioni, infiammazioni o rossori strani e rivolgiamoci ad un dermatologo.

Per eliminare le macchie e i resti dell’abbronzatura vecchia ecco 3 scrub nutrienti e naturali

Lo scrub, composto da microgranuli naturali e una parte idratante, è in grado di eliminare le cellule morte, quindi anche la vecchia abbronzatura. Strofinando delicatamente sulla pelle questo mix, rinnoveremo e idrateremo l’epidermide. È consigliabile applicare l’esfoliante dopo aver fatto un bagno caldo, perché il vapore aiuterà ad aprire i pori. Evitiamo zone delicate, come occhi e labbra, per non causare arrossamenti.

Per fare il primo scrub naturale fatto in casa serviranno i seguenti ingredienti:

100 gr di farina di ceci;

50 gr di ricotta;

50 ml di succo di limone.

Mescoliamo energicamente i vari ingredienti, fino a formare una pappetta. Poi utilizziamola sulla pelle, facendo dei movimenti circolari. Questi ingredienti agiranno insieme come purificante, idratante e antiossidante.

Altri 2 scrub

Per rigenerare le cellule, prepariamo questo esfoliante semplice con un vasetto di yogurt bianco e 2 cucchiai di caffe. Per non buttare le cialde e sprecarle, possiamo riciclare quelle. Si otterrà un composto ricco di nutrienti e stimolerà la circolazione.

Possiamo realizzare il terzo scrub in modo veloce con altri 2 alimenti:

8 cucchiai di sale marino;

4 cucchiai di olio d’oliva.

Utilizziamo il mix, passandolo in tutto il corpo, preferibilmente quando siamo sotto la doccia. Attenzione se abbiamo tagli e graffi, perché il sale potrebbe bruciare, in questo caso non applichiamo nulla, se non suggerito dal medico.

Quindi, per eliminare le macchie e i resti dell’abbronzatura vecchia ecco 3 scrub nutrienti e naturali, facili da realizzare e a costo zero. Non ci resta che provare quello che più fa al caso nostro.