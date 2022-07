Il vino è forse la bevanda alcolica più amata dagli italiani. Se ne trova quasi sempre una bottiglia su una tavola ben apparecchiata, accanto a quella immancabile di acqua.

Durante un pranzo o una cena, non è così raro finire per versare il vino rosso sulla tovaglia oppure sui propri stessi vestiti. Quando ciò accade, non sempre è possibile intervenire tempestivamente. Capita che la macchia si asciughi e che pertanto sia più difficile rimuoverla. In questa guida vedremo che per eliminare le macchie di vino rosso secche e vecchie da tovaglie e vestiti ci sono diverse soluzioni.

I rimedi che suggeriremo sono da evitare su capi in lana, viscosa, cashmere e seta. Si consiglia sempre di fare delle piccole prove prima di applicare un qualsiasi prodotto su grandi porzioni di tessuto.

Per eliminare le macchie di vino rosso secche e vecchie da tovaglie o vestiti si possono usare questi 3 efficaci rimedi

Per gran parte dei capi di abbigliamento colorati, è possibile intervenire con una miscela di detersivo in polvere e acqua fredda. Le dosi da usare saranno rispettivamente di un cucchiaio e 2 litri. Immergere il capo macchiato al suo interno, strofinarlo con l’aiuto di uno spazzolino e lasciare in ammollo per un’ora. Quindi, risciacquare con acqua fredda e procedere al regolare lavaggio in lavatrice.

In alternativa, si può usare del semplice vino bianco. Basterà versarlo sulla macchia e lasciarlo agire per circa 30 minuti, per poi risciacquarlo con acqua fredda e lavarlo in lavatrice. L’efficacia di questo rimedio è dovuta alla presenza di acido carbonico al suo interno.

Per favorire l’assorbimento della macchia, ricoprire il vino bianco con un po’ di bicarbonato di sodio o di talco per bambini. Aspettare 30 minuti, rimuovere la polvere in eccesso e mettere anche in questo caso il panno o la tovaglia in lavatrice.

Anche il succo di limone è molto utile, ma solo su alcuni tipi di tessuto

Si usa spesso in cucina come condimento e grazie al suo contenuto di acido ascorbico è in grado di far assorbire meglio un importante nutriente contenuto negli alimenti di origine vegetale.

In questo caso, torna utile come rimedio per eliminare le macchie di vino secche e vecchie dai vestiti e dalla tovaglia. L’importante è che siano bianchi, onde evitare che il succo di limone corroda il colore.

Bisogna versarlo direttamente su una o più macchie, mescolandolo ad una piccola quantità di sapone liquido. Lasciarlo quindi in posa per circa 15 minuti di tempo e in seguito procedere al regolare lavaggio in lavatrice.

Lettura consigliata

5 ingredienti che tutti abbiamo in casa e da usare per togliere le macchie di tinta per capelli dalle mani