Il forno è molto utilizzato in casa, ma è anche uno degli elettrodomestici più difficili da pulire. Non mancano mai le occasioni per sporcarlo. Pensiamo all’olio di alcuni alimenti che schizza sulle sue pareti, oppure la mozzarella della pizza che spesso fuoriesce dalla teglia. Pulire il forno dopo averlo utilizzato è fondamentale, non solo per evitare che si usuri velocemente, ma anche per garantire una corretta igiene. Inoltre, lo sporco che si accumula, soprattutto sulla serpentina, potrebbe impedire agli alimenti di cuocere uniformemente.

Per eliminare le macchie di grasso dal forno e pulire la griglia incrostata potremmo utilizzare questi rimedi facili e veloci

Pulire il forno è un’operazione che richiede tanta pazienza e olio di gomito. Non è sempre facile eliminare il grasso incrostato dalle sue pareti. Ci sono tanti prodotti che possiamo acquistare e che potrebbero aiutarci nell’arduo compito. Ma per essere certi di non contaminare i nostri alimenti, sarebbe meglio utilizzare alcuni prodotti non troppo aggressivi. Ad esempio, il bicarbonato avrebbe delle proprietà igienizzati, ma aiuterebbe anche ad eliminare i cattivi odori. Dobbiamo citare anche l’aceto, un prodotto dalle importanti proprietà sgrassanti e che costa molto poco.

Ma come li utilizziamo? Per eliminare le macchie di grasso dal forno, dobbiamo necessariamente renderle meno incrostate. Prendiamo una teglia con i bordi alti, versiamo dell’acqua e un bicchiere di aceto. Accendiamo il forno e lasciamo la teglia al suo interno per circa 15 minuti. Trascorso questo tempo, facciamo raffreddare il forno e iniziamo la pulizia delle pareti, utilizzando l’acqua che si trova ancora nella teglia. Terminata questa operazione, è il momento di mescolare:

3 cucchiaini di bicarbonato;

qualche goccia di detersivo per i piatti;

3 cucchiaini di aceto;

mezzo litro di acqua calda.

Misceliamo tutti gli ingredienti e versiamoli in un contenitore spray. Ora siamo pronti per ultimare la pulizia del forno. Ricordiamo di non utilizzare una spugna abrasiva e di risciacquare molto bene, per evitare che rimangano dei residui.

Come pulire la griglia incrostata del forno

Per pulire la griglia incrostata e renderla lucidissima, possiamo utilizzare lo stesso preparato casalingo usato per il forno (bicarbonato, aceto, detersivo per i piatti, acqua calda). Oppure lasciarla in ammollo per circa 15 minuti in acqua calda e aceto. Terminato questo tempo, strofiniamo con una spugnetta e risciacquiamo. Le incrostazioni andranno via velocemente.

