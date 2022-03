Il forno è un elettrodomestico indispensabile nelle nostre cucine e ci aiuta nelle preparazioni di molte ricette.

Come tutti gli altri prodotti elettrici della nostra casa, anche il forno necessita di manutenzione e pulizia periodica. Queste accortezze faranno durare il nostro elettrodomestico più a lungo.

Ma sappiamo tutti che la pulizia del forno è una delle faccende domestiche più faticose e antipatiche. Infatti, è un’operazione che richiede olio di gomito e molto tempo. Pensiamo agli schizzi di olio e di sugo che, durante la cottura, si depositano sulle pareti del forno.

Ma tenere pulito il nostro elettrodomestico è necessario non solo per una questione igienica, ma anche funzionale.

Ecco come cucinare per evitare schizzi di olio e sugo sulle pareti del forno più dei trucchetti per pulirle velocemente

Molti non utilizzano il forno per evitare di pulirlo. Ma non sanno che esistono dei trucchetti per fare in modo che il nostro elettrodomestico non si sporchi durante la cottura.

Il primo trucchetto utile è quello di utilizzare un coperchio per coprire i nostri alimenti ed evitare che gli schizzi sporchino anche gli angoli più nascosti del forno. In alternativa, possiamo utilizzare dei fogli di alluminio o della carta forno per coprire il cibo. Ma facciamo attenzione che la carta non bruci.

Ad esempio, per la preparazione del pesce, scegliamo il metodo del cartoccio che eviterà la fuoriuscita di schizzi e olio.

Anche i sacchetti adatti alla cottura in forno sono molto utili. Non solo eviteranno di sporcare le pareti del forno, ma dimezzeranno anche i tempi di cottura. Utili per la preparazione di carne e verdure e ci permettono, anche, di evitare di aggiungere ulteriori grassi.

Quindi, ecco come cucinare per evitare schizzi fastidiosi e maleodoranti.

Come pulire rapidamente il forno

Abbiamo visto qualche trucchetto per evitare di sporcare il forno durante la cottura dei cibi. Ma la pulizia del nostro elettrodomestico è sempre comunque indispensabile.

Possiamo utilizzare dei detersivi chimici comprati al supermercato, oppure anche usare dei prodotti naturali che tutti abbiamo in casa.

Ad esempio, è molto utile il bicarbonato. Basterà creare una cremina aggiungendo dell’acqua. Ora spalmiamo il miscuglio sulle pareti del nostro forno con l’aiuto di una spugna e attendiamo un’ora. Risciacquiamo per bene.

Non dimentichiamo il caro e vecchio aceto, che ci aiuterà, non solo a pulire, ma anche a profumare il nostro elettrodomestico e il limone, indispensabile grazie al suo potere sgrassante.

Lettura consigliata

