Tenere d’occhio la nostra salute è certamente un aspetto fondamentale della quotidianità di molti di noi. In tanti, infatti, tengono in particolar modo a proteggere il proprio organismo, dandogli tutto ciò di cui ha bisogno per essere sano e in forze. E, proprio per questo motivo, non dovremmo lasciarci sfuggire nessun dettaglio. Controllare che ogni cosa funzioni come dovrebbe è sicuramente un primo passo da compiere. E anche i più piccoli sintomi potrebbero effettivamente indicare alcuni problemi da non prendere sottogamba.

Salute delle unghie, ecco alcuni sintomi da non sottovalutare che potrebbero diventare avvisaglie importanti da tenere in considerazione

Una delle aree da guardare con attenzione è certamente quella che riguarda le unghie. Lo stato di salute di queste ultime, infatti, può essere il campanello di allarme di alcuni problemi, che fino ad oggi non avevamo forse neanche minimamente preso in considerazione. Per esempio, se le nostre unghie si presentano come fragili e deboli, potrebbe essere a causa di alcune patologie. Tra queste, ritroviamo tubercolosi e sindrome di Sjogren, proprio come già specificato in questo nostro precedente articolo. E ancora, in un altro articolo, avevamo visto come le macchioline bianche sulle unghie potrebbero indicare psoriasi o dermatite atopica.

Occhi aperti perché se le nostre unghie sono fragili potrebbe essere a causa di queste patologie poco note da tenere sotto controllo

Oggi vediamo altri problemi che potrebbero essere legati al modo in cui le nostre unghie si presentano. In questo caso, ci affidiamo al parere di Humanitas, che riporta i problemi cui potrebbe essere legata questa avvisaglia. Per esempio, se le nostre unghie dovessero presentarsi come fragili, potremmo pensare, tra i vari problemi, a un’infezione semplice come la micosi. O ancora, se osserviamo in modo attento e meticoloso la lista, potremmo notare un’altra infezione che ci salterà all’occhio. E in questo caso ci stiamo riferendo al Lichen planus. Infine, potremmo riscontrare la causa anche nell’Osteo-onicodisplasia ereditaria, meglio conosciuta come sindrome di Fong.

Dunque, cerchiamo di tenere gli occhi aperti perché se le nostre unghie sono deboli e fragili, potremmo pensare anche a questi problemi. Ovviamente non c’è alcun motivo di allarmarsi. Non è assolutamente detto che le unghie deboli siano per forza sintomo di una di queste patologie. Piuttosto, confrontiamoci con il nostro medico di fiducia. Un esperto che conosce la nostra condizione di salute saprà sicuramente darci risposte certe.

Approfondimento

Se le nostre unghie hanno questo aspetto attenzione perché potrebbe essere un sintomo di patologie all’apparato respiratorio