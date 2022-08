Siamo finalmente arrivati all’inizio di agosto, il mese delle vacanze per moltissime persone. Molti di noi si godranno le feste e la vita notturna del momento più caldo dell’estate. Altri si dedicheranno al relax assoluto e proveranno a ricaricare le energie. Ma c’è anche chi ha un motivo in più per festeggiare la fine di luglio. Perché l’oroscopo della prima settimana di agosto annuncia grandi novità a livello sentimentale ed economico per 4 fortunati segni zodiacali. Il merito sarà tutto del passaggio di Mercurio dal Leone alla Vergine.

Arrivano 7 giorni incredibili per il Sagittario

Il Sagittario è uno dei segni più sfortunati dell’estate. Questa settimana, però, ci sarà una netta inversione di tendenza. Dopo qualche giorno di assestamento arriverà la Luna nuova nel segno. Luna che porterà una ventata di novità sia per quanto riguarda le relazioni che in ambito professionale. I single potrebbero incontrare nel weekend una persona davvero importante. Sul fronte lavorativo un progetto che sembrava arenato potrebbe ripartire improvvisamente facendo esplodere il portafogli.

Soldi e promozioni in vista per lo Scorpione

L’oroscopo settimanale annuncia ottime notizie anche per lo Scorpione, segno destinato a svoltare prima di Ferragosto. Le novità più interessanti riguardano proprio finanze e lavoro. Dal nulla potrebbe arrivare una proposta decisamente stimolante da non farsi sfuggire per nulla al mondo. Sul versante sentimentale il giorno top sarà giovedì 4. Si preannunciano scintille sotto le coperte e notti infuocate per i single.

Oroscopo della prima settimana di agosto extra lusso per 4 segni zodiacali

L’arrivo di Mercurio nel segno e l’inizio settimana favorevole benediranno i prossimi sette giorni della Vergine. Segno intelligente per antonomasia, la Vergine troverà in Mercurio, Pianeta dell’intelletto, un prezioso alleato. Inizia così un periodo da incorniciare con nuove conoscenze, possibili vincite economiche ed elogi e promozioni sul lavoro. Un periodo che potrebbe durare per tutto il mese e prolungarsi addirittura fino a metà settembre.

Finalmente torna a respirare anche l’Acquario, reduce da un luglio pieno di fatiche e incomprensioni. Mercurio esce dall’opposizione diretta e contribuisce a calmare le acque. Le tensioni sul lavoro svaniranno. Al loro posto arriverà una persona importante che potrebbe garantire le risorse per un progetto ambizioso. Fra martedì e mercoledì le relazioni e i sentimenti domineranno la scena. Chi vive un rapporto di coppia potrà approfittarne per una toccata e fuga romantica. Gli Acquario single in cerca di avventure non resteranno a bocca asciutta, soprattutto tra giovedì e domenica.

