Ma chi ha detto che per comprare una villetta, magari anche in zona mare, occorre spendere un patrimonio? In Italia il mercato offre edifici vicino alla costa a partire da 80.000 euro, anche se richiedono alcuni interventi di ristrutturazioni, a volte importanti. Ma questi interventi potrebbero essere a costo ridotto e a volte a costo zero grazie ai vari Bonus.

Dopo la pandemia per molti comprare una seconda casa è diventato un obiettivo importante. Durante i periodi di restrizione grazie allo smart working molti di coloro che avevano una casa al mare o in montagna o in campagna, ne hanno approfittato. Si sono trasferiti dalla residenza abituale alla seconda casa. In pratica lavoravano da quello che loro consideravano un luogo di vacanze e di relax.

Invece chi non aveva la seconda casa è stato costretto a rimanere chiuso tra le quattro mura della residenza principale magari in condizioni disagiate. Chi ha sofferto di più sono state le famiglie numerose con genitori e figli impegnati a lavorare e studiare in remoto.

Comprare casa al mare da 80.000 euro e ristrutturarla con i Bonus

L’amore tra gli italiani e il mattone è antico, basti pensare che l’85% della famiglia è proprietario di almeno un appartamento. Tuttavia una seconda casa di vacanza è una spesa importante. Una soluzione potrebbe essere acquistare un immobile da ristrutturare. Il mercato offre occasioni di villette al mare, in montagna o in collina, anche con prezzi simili a un monolocale in città.

Ma quali sono i vantaggi dell’acquisto di una casa da ristrutturare? Prima di tutto la possibilità di sistemarla internamente e rifinirla a piacimento. Ma soprattutto una casa da ristrutturare ha un doppio vantaggio economico. Costa molto meno di una casa nuova o in ottime condizioni. Inoltre grazie ai Bonus oggi in vigore si può risistemare un immobile a prezzi decisamente bassi.

I Bonus che si possono sfruttare per la casa sono moltissimi. Il primo fra tutti è il Superbonus del 110%. Anche se di recente questa agevolazione ha trovato qualche difficoltà tuttavia rimane ancora in vigore. Tutti gli interventi che rientrano sotto il l’agevolazione del 110% sono praticamente a costo zero. Inoltre un proprietario di casa oggi può ancora sfruttare il Bonus ristrutturazione, prorogato per tutto il 2022, il Sismabonus e quello per le facciate, il Bonus verde per i giardini, eccetera.

Occasioni lungo tutta la Penisola

Può sembrare impossibile ma da Nord a Sud dell’Italia si possono trovare delle incredibili occasioni di case indipendenti e villette. Grazie alle numerose offerte chiunque può comprare casa al mare da 80.000 euro. Alcune sono anche presso località molto prestigiose. Per esempio si possono trovare villette e appartamenti da ristrutturare in località come Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Lido di Camaiore, Viareggio.

Ma si possono trovare delle ottime occasioni anche sull’altra costa dell’Italia quella Adriatica, a Cervia, Cesena, Pesaro e scendendo la penisola anche a Senigallia e Monopoli. Non mancano le offerte anche in Sicilia ed in Liguria ed ovviamente anche nelle isole. A Lipari, per esempio, si possono trovare case indipendenti in vendita a partire da 100.000 euro.

Ma ci sono anche occasioni per chi volesse comprare una casa in campagna con piscina. Si possono trovare offerte a partire da 90.000 euro. Magari in alcuni casi il neo proprietario dovrà mettere in preventivo qualche ritocco se non esterno sicuramente interno. Queste soluzioni immobiliari hanno un costo ridotto perché si trovano in località spesso semisconosciute e lontane da luoghi rinomati. Ma anche se la località non è famosa, tuttavia spesso queste case si trovano in luoghi incantevoli e perfetti per un weekend di relax.

