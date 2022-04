Ci sono dei gesti che facciamo d’abitudine, quando ci prendiamo cura del nostro corpo. Alcuni sono talmente comuni che spesso si fanno automaticamente senza pensarci. Lavare le mani e il viso ad esempio sono dei gesti di routine eppure hanno la loro importanza. Così anche per il viso, in cui si fa attenzione che il sapone non raggiunga gli occhi.

I piedi poi sono particolarmente sensibili e soggetti a cattivi odori. Vedremo che per eliminare la puzza dai piedi e mantenerli in forma basta seguire alcune accortezze.

Intanto, la detersione del viso non è solo importante ai fini della pulizia, ma crea anche la base per un buon make up. Per questo motivo saperla eseguire correttamente, senza trascurare alcuni punti, è molto importante. Se non la si fa in fretta, ma con accuratezza, donerà al viso una pelle sana ed elastica.

Lavare bene le mani inoltre permette di prendersi cura di esse, anche applicando una buona crema. In caso di mani dalla pelle secca o peggio screpolata, certamente una buona crema idratante è quello che ci vuole. Tuttavia a volte la pelle secca indica mancanza d’acqua nell’organismo. In questo caso non basta la crema ma bisogna reintegrare i liquidi, affinché la pelle ritorni nel suo giusto equilibrio.

Anche le unghie ne risentono, quando la mano soffre. Invece delle unghie sane sono la base migliore per applicare smalto, french e nail art.

Per eliminare la puzza dai piedi e mantenerli sani ecco il rimedio naturale della nonna che li renderebbe morbidi e profumati

Oltre alle mani e il viso, anche i piedi richiedono una certa attenzione. Mentre mani e viso sono sempre a contatto con l’aria, i piedi non lo sono. Raramente si mettono dei guanti alle mani, solo quando eccede il freddo. Invece i piedi d’inverno e d’estate sono quasi sempre in una calzatura. La pelle per questo motivo non respira ed è facile che si crei del cattivo odore.

A volte i piedi emanano quella caratteristica puzza di formaggio. Questa è dovuta ad alcuni batteri, tra cui il Brevibacterium, che provoca tale odore. È lo stesso batterio contenuto nel formaggio olandese, Limburger.

Per evitare questa fastidiosa puzza, non resta da fare che lavare i piedi a sera. Possiamo utilizzare una soluzione di bicarbonato di sodio, sciolto in un infuso di menta. La menta è rinfrescante e dona tonicità ai piedi. Al posto dell’infuso, possiamo aggiungere qualche goccia d’olio essenziale di menta piperita. Il bicarbonato è un rimedio antico delle nostre nonne per la cura dei piedi. Sembra che sia efficace per prevenire i cattivi odori.

Naturalmente il cattivo odore potrebbe avere anche altre cause, come la presenza di virus. In ogni caso meglio sempre rivolgersi ad uno specialista.

