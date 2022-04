Come previsto il titolo WM Capital ha accelerato al rialzo. Dove potrebbero essere dirette adesso le quotazioni?

In un precedente report di qualche settimana fa (Il titolo WM Capital potrebbe essere molto vicino a un’inversione rialzista), evidenziavamo come le quotazioni fossero sul punto di scattare al rialzo. Come previsto il titolo WM Capital ha accelerato al rialzo guadagnando alla chiusura del 14 aprile circa il 40%, dopo essere arrivato a guadagnare fino a oltre il 60%.

Attualmente, quindi, la proiezione in corso è rialzista, ma le quotazioni sono bloccate all’interno di un trading range che potrebbe condizionarne l’andamento nelle prossime settimane. Come si vede dal grafico, infatti, da ormai 4 settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,3316 euro – 0,4104 euro.

Una chiusura settimanale superiore a 0,4104 euro potrebbe fare accelerare le quotazioni verso l’obiettivo più probabile in area 0,538 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, l’obiettivo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 0,872 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 1,206 euro (III obiettivo di prezzo).

Una chiusura settimanale inferiore a 0,3316 euro, invece, potrebbe favorire nuovamente i ribassisti il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 0,22 euro.

Avvertenza

Come facciamo di solito quando trattiamo WM Capital chiudiamo con una raccomandazione. WM Capital ha una capitalizzazione di poco inferiore ai 4,5 milioni di euro. Inoltre, normalmente il controvalore degli scambi giornalieri è di poco inferiore ai 10.000 euro e con piccole somme è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni. Nelle fasi di forte accelerazione rialzista, invece, il controvalore medio giornaliero può anche decuplicare, come accaduto nel corso della seduta del 14 aprile quando le quotazioni hanno guadagnato circa il 9% e i volumi scambiati sono decuplicati.

L’esiguità degli scambi si traduce, poi, in un’elevata volatilità. Negli ultimi 3 mesi, infatti, WM Capital è stato più volatile del 90% dei titoli italiani, muovendosi tipicamente del +/- 12% a settimana.

Le azioni WM Capital (MIL:WMC) hanno chiuso la seduta del 14 aprile in rialzo dell’8,66% rispetto alla seduta precedente a quota 0,370 euro.

