Quanto sono belle le fioriture primaverili, così colorate e profumate: variopinte e dalle forme più strane, conquistano gli occhi e il cuore.

Ecco perché è quasi impossibile non provare il desiderio di replicare sul terrazzo o in giardino una simile meraviglia da osservare con piacere.

Per riuscire al meglio nell’impresa abbiamo già pensato di suggerire qualche trucchetto per moltiplicare la fioritura di petunie o ortensie.

Queste specie in particolare rientrano infatti quasi sicuramente tra quelle più scelte per abbellire giardini e balconi.

Tuttavia, la quiete del paradiso naturale che siamo riusciti a creare potrebbe essere disturbata dall’arrivo e dalla permanenza di alcuni ospiti indesiderati.

Zecche, afidi, cocciniglia e altri parassiti sono pronti ad attaccare e deturpare le nostre piante, quindi meglio non farsi trovare impreparati.

Ma molti altri nemici fastidiosi potrebbero fare capolino: vediamo quindi come fare per eliminare insetti come mosche, moscerini e zanzare.

In commercio esistono appositi prodotti chimici studiati espressamente per risolvere il problema, ma c’è da considerare anche l’altra faccia della medaglia, ovvero i rimedi naturali.

Non serve altro se non bottiglie di plastica o vetro da riciclare e ingredienti quali aceto, detersivo, lievito, ma anche zucchero e bucce di banana.

Combinandoli nei modi che andremo ad elencare di seguito, otterremo delle soluzioni che scoraggeranno gli insetti con un odore a loro sgradito.

Per eliminare insetti come mosche, moscerini e zanzare proviamo questi facili rimedi casalinghi, naturali ed economici

Il primo consiglio è quello di tagliare a metà una bottiglia di plastica e versarci dentro un composto a base di aceto, zucchero e acqua.

In un secondo momento, per renderlo più incisivo da un punto di vista dell’efficacia, andranno aggiunte le bucce di banana ridotte in pezzettini.

Le zanzare in particolar modo potrebbero invece trovare decisamente repellente una soluzione in cui diluire zucchero e lievito, secco o fresco, in acqua calda.

Infine, per quanto riguarda gli odiatissimi moscerini della frutta, sarebbe sufficiente un barattolo di vetro e qualche comune ingrediente per tenerli lontani.

Preso un contenitore, versiamoci olio, aceto e shampoo o qualche goccia di detersivo per i piatti.

L’effetto specchio ottenuto grazie a quest’ultimo prodotto sarebbe particolarmente utile per attirare gli insetti, che verranno poi storditi dall’odore del miscuglio.

Ricordiamoci solo di chiudere il barattolo con un foglio di pellicola trasparente.

