L’oroscopo è una boccata di aria fresca per moltissime persone. Chi lo consulta quotidianamente riesce a trarre dalla sua lettura la sicurezza necessaria per affrontare le insidie della vita. Sui quotidiani locali, ma anche sulle riviste, è spesso presente il classico oroscopo, ma non è l’unico che può essere consultato. In molti amano leggere l’oroscopo cinese, basato sull’anno di nascita, altri invece quello Maya. Secondo l’oroscopo tradizionale il mese di maggio sarà finalmente positivo per il Leone, ma anche per l’Ariete. Segni zodiacali che hanno trascorso un periodo davvero difficile dall’inizio dell’anno fino a questo momento. Oggi, però, si andranno a vedere le sorti di due segni dell’oroscopo Maya, il Pipistrello e il Pavone.

Pipistrello

I Pipistrelli per l’oroscopo Maya sono coloro nati dal 27 luglio al 25 agosto. Corrisponde principalmente al segno del Leone e marginalmente a quello della Vergine. Si tratta di persone dal carattere deciso che amano seguire il loro istinto. Sbagliare fa parte della vita, ma non rischiare non è concepita come possibilità. Come si può facilmente dedurre, il colore di questo segno zodiacale è il nero. Le intese migliori si potrebbero creare tra Pipistrelli e Giaguari, Pavoni, Serpenti e Scoiattoli.

In questi primi giorni di maggio potrebbero arrivare buone notizie che, però, si faranno attendere. Chi è in coppia vivrà giorni intensi e frenetici mentre chi è single non dovrebbe farsi intimorire, ma accettare alcune interessanti proposte. Uno dei segni distintivi dei nati sotto questo segno Maya è l’egocentrismo, ma essere concentrati solo su se stessi potrebbe creare problemi. Meglio mettere da parte la spocchia e ascoltare ciò che gli altri hanno da dire.

Fortuna non solo per Leone e Ariete perché sono in arrivo un mare di soldi per questo segno zodiacale dell’oroscopo Maya

Il Pavone, invece, corrisponde pressappoco al Sagittario, perché include i nati dal 13 novembre al 16 dicembre. Si tratta di persone molto carismatiche che, in alcuni casi, potrebbero tendere a sopravvalutarsi. Ottima l’intesa con Giaguaro, Pipistrello e Tartaruga.

La stanchezza sarà protagonista di questi primi giorni di maggio. Avere accumulato incarichi su incarichi potrebbe cominciare a trasformare la soddisfazione in frustrazione. Da un lato ci saranno entrate economiche notevoli, ma dall’altro si rischierà di rinunciare anche a qualche ora di tempo libero. Attenzione alle discussioni con il partner, che potrebbero creare problemi se non affrontate con la giusta calma. La salute chiede di fermarsi un attimo e riposarsi, lo stomaco in subbuglio potrebbe essere causato dallo stress e dalle preoccupazioni. Quindi, sarà un periodo di fortuna non solo per Leone e Ariete, ma anche per il Pavone, che potrebbe andare incontro a guadagni notevoli.

