Prima di entrare in una casa, i ladri studiano il territorio e gli spostamenti delle persone che ci vivono. È abbastanza risaputo che esisterebbe, addirittura, una serie di segni che i ladri userebbero per “parlare in codice”.

Si tratta di una serie di segnali e simboli che i ladri inciderebbero su citofoni, porte e pareti di una casa. In questo modo, indicherebbero le case da rubare, quelle che, invece, sarebbe meglio evitare, e altro ancora.

La buona notizia, però, è che spesso basterebbe un minimo d’attenzione per scovare questi segnali. Di conseguenza, sarebbe anche più facile allertare i carabinieri e mettersi al sicuro.

In particolare, una delle ultime scoperte riguardo al linguaggio dei ladri è questo segnale subdolo perché difficile da scovare. Fortunatamente, però, sono già molte le persone che hanno lanciato l’allarme, grazie all’individuazione di questo simbolo. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Attenzione a questo oggetto quasi invisibile sulla porta di casa perché i ladri potrebbero volerci derubare

I delinquenti sono sempre in azione e si inventano sempre nuovi modi per raggirarci. Basti pensare al nuovo furto ingegnato da alcuni impostori per rubare soldi contanti tramite falsi incidenti. Infatti, molti ci sono già cascati, ma ecco come smascherare questi truffatori che inscenano falsi incidenti così.

Per i topi d’appartamento, invece, le novità riguardano un simbolo da loro utilizzato per segnalare le case da derubare.

Questa volta si tratterebbe di fascette trasparenti tra lo stipite e la porta d’ingresso delle fascette trasparenti. Ecco perché dobbiamo fare attenzione a questo oggetto quasi invisibile sulla porta di casa perché i ladri potrebbero volerci derubare, ma non è l’unico.

Una tecnica da brivido

La tecnica è davvero subdola. In questo caso, i malfattori sistemeranno tra la porta e lo stipite una fascetta trasparente. Se, successivamente, la fascetta non sarà più nel posto di partenza, indicherà che qualcuno è entrato in casa. Al contrario, invece, se la fascetta rimarrà nella stessa posizione, significherà che in casa non sarà entrato nessuno e che il campo sarà libero.

Il problema è questo

Il problema è che queste fascette sono trasparenti e, quindi, difficili da vedere. Un po’ come quest’altro segno trasparente sulla porta, fatto di colla, che indica che i ladri ci hanno preso di mira.

Anche feltrini adesivi

Un altro oggetto utilizzato per lo stesso scopo è il feltrino adesivo. In questo caso, l’oggetto verrà applicato sul citofono. Se il giorno dopo sarà ancora nello stesso posto, indicherà che nessuno l’avrà tolto e che, probabilmente, la casa è ufficialmente libera.