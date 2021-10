Calde e profumate, le mele cotte sono il dessert simbolo dell’autunno. La ricetta classica diventa però migliore con una semplice modifica: basta aggiungere un goccio di questo ingrediente segreto alle mele cotte per evitare un grave errore! Scopriamo perché.

Mai scartare la buccia delle mele

Sono tanti i prodotti autunnali che aiutano ad affrontare nel miglior modo le giornate più grigie. Un frutto di ottobre, per esempio, abbassa la pressione e combatte la stanchezza. Per assumere ferro e sali minerali in abbondanza, invece, basta provare un gustoso piatto di stagione.

Fra i frutti sicuramente più comuni in autunno, ci sono le mele. Non bisogna farsi ingannare dal prezzo basso e dalla disponibilità: le mele sono tutt’altro che umili. Anzi, sono ricche di preziose proprietà nutritive.

In particolare, le mele forniscono vitamina A, vitamina C e vitamine del gruppo B. Sono inoltre un’ottima fonte di fibre e sali minerali. Per di più, le mele contengono poche calorie, e sono dunque adatte a chi tiene sotto controllo la linea.

Tutto ciò rende le mele un alimento che aiuta a prevenire l’invecchiamento delle cellule e ad allontanare diverse malattie. Insomma, esiste un fondo di verità dietro al detto “una mela al giorno toglie il medico di torno”.

C’è però un grave errore che rischia di rovinare tutti questi benefici: scartare la buccia. Molti compiono questo sbaglio soprattutto quando preparano le mele cotte. Esiste però un semplice trucco che permette di evitarlo.

Basta aggiungere un goccio di questo ingrediente segreto alle mele cotte per evitare un grave errore

Come spiegano gli esperti, la buccia delle mele non va mai scartata. In essa si concentrano infatti tutti i principali micronutrienti. In particolare, la buccia è ricca di pectina, una sostanza amica del cuore e delle arterie. La pectina, inoltre, svolge un’azione antisettica, aiutando a guarire da coliti e diarree.

In molti, tuttavia, sbucciano le mele, soprattutto quando le usano per preparare un dessert. La parte esterna del frutto tende infatti a raggrinzire durante la cottura: il risultato è un dolce dall’aspetto poco appetibile.

A questo problema si può rimediare con un semplice trucco. Le mele si possono cuocere intere al forno, rimuovendo solamente il torsolo. Sono deliziose sia al naturale, che farcite coi propri ingredienti preferiti, come marmellata, frutta secca, spezie.

Come fare, però, per rendere il dessert non solo buono, ma anche bello? Si può evitare che le mele al forno raggrinziscano aggiungendo un semplice ingrediente: l’olio d’oliva. Dopo aver lavato accuratamente le mele, basterà infatti ungerle leggermente con un filo d’olio extravergine. Usciranno così dal forno con un aspetto lucido e appetitoso! Gli ospiti non sapranno resistere.

