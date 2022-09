Togliere i brufoli in una notte, a volte, può essere l’obiettivo di molti. Soprattutto se ce ne si accorge alla vigilia di un appuntamento o evento e magari sono visibili. Tralasciando la questione relativa al perché i brufoli si formano, che sarebbe comunque importante, ci si vuole focalizzare sul perché alcuni rimedi sarebbero da evitare. O meglio, sarebbe opportuno definirli “presunti tali”, quantomeno a giudicare da quanto si può evincere da alcune fonti che si possono considerare attendibili.

Per eliminare i brufoli questi rimedi sarebbero da evitare

Per eliminare i brufoli velocemente si ipotizza, ad esempio, che applicare del dentifricio possa fare dei miracoli. Sul tema si trova una definizione delle cose abbastanza chiara sul sito dell’ISS, l’Istituto Superiore di Sanità.

Chi prova ad eliminare i brufoli sfruttando questo rimedio casalingo rischierebbe, in realtà, di peggiorare la situazione. L’illusione è che il dentifricio secchi i brufoli. Quanto emerge dalle notazioni dell’ISS evidenzia come la scelta nel lungo periodo potrebbe aggravare lo status della pelle, già irritata dall’acne.

Il bruciore che si avvertirebbe al momento dell’applicazione sarebbe solo illusorio rispetto ad una possibile azione curativa. La pratica sarebbe un metodo “del tutto errato”.

Meglio, dunque, utilizzare il dentifricio per mantenere una corretta igiene orale, ciò per cui è ideato. E si sa che sarebbe un buon prodotto, ad esempio, per prevenire il tartaro, prima di chiedersi come toglierlo. Sapendo, in quel caso, di doversi recare in uno studio dentistico e sottoporsi ad una seduta di igiene professionale.

L’altra soluzione che non avrebbe riscontro scientifico

Tornando al tema originario, cioè l’acne, usare il dentifricio non sarebbe l’unico errore da evitare. Trovarsi dei brufoli sul mento o da altre parti, ad esempio, potrebbe indurre a cercare soluzioni che siano rapide. E un altro esempio di possibile soluzione veloce tramandata dalla credenza popolare è l’utilizzo del bicarbonato.

Nel momento in cui si vedono i brufoli e ci si chiede come seccarli, si potrebbe essere tentati dall’utilizzarlo.

Non ci sarebbero, però, prove scientifiche che questo elemento porti ad un’asciugatura dei brufoli, ad una riduzione del sebo o abbia proprietà particolari. Antinfiammatorie o antisettiche, ad esempio. Le conseguenze negative potrebbero essere rossore e la possibilità che funga come fattore irritante.

Eliminare i brufoli in maniera naturale? Meglio rivolgersi al medico

Per eliminare i brufoli questi rimedi sarebbero, dunque, da non utilizzare. Meglio rivolgersi ad un medico per capire come agire nel modo migliore e comprendere il perché si formano i brufoli, soprattutto se si tratta di un problema ricorrente.

Oltre a stabilire le cause e la terapia, può essere utile ricordare alcuni consigli utili a prevenire l’acne per chi ha una predisposizione. Li si apprende dal sito dell’Humanitas. Si sottolinea, ad esempio, come sarebbe meglio evitare l’applicazione di creme (anche solari) sul viso.

Sarebbero, inoltre, da preferire i trucchi minerali, così come sarebbe consigliato struccarsi con creme da lavaggio e non con latte detergente. Si consiglia, inoltre, di evitare lo schiacciamento di punti neri per la pulizia del volto, così come le “forti esposizioni” alla luce solare o alle lampade UV.

