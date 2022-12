Per eliminare germi e batteri dalla verdura si potrebbero utilizzare questi metodi

Quando compriamo la verdura non dimentichiamo di lavarla. Facciamolo per via di alcuni motivi che leggeremo e capiremo meglio.

È vero che la verdura è uno dei contorni più salutari che possiamo utilizzare. Per le sue mille proprietà benefiche e salutari è un ottimo alleato per contrastare molti problemi. Questo perché le verdure sono ricche di vitamine e minerali, utili alla salute. Ovviamente quando andiamo al supermercato o dal fruttivendolo, conviene comprare sempre la verdura fresca. Ciò significherà andarla a pulire e forse ciò rappresenta una scocciatura. Sicuramente però sarà migliore di quella confezionata.

È importante pulire la verdura?

Solitamente si consiglia, anche per la verdura confezionata, di dare una sciacquata prima di consumarla o metterla in cottura. Questo perché ci possono essere tanti insetti o microbi che si posano sulla verdura stessa. Di conseguenza, potremmo trovare germi che possono causarci problemi di salute.

Cosa succede se non la si lava?

In sostanza sarebbe utile lavare la verdura, come anche la frutta, in modo da non portare germi sulla tavola. In particolar modo se avete figli o nipoti piccoli potrebbe essere un guaio. I bambini più piccoli sono abituati a toccare tante cose e poi mettersi le mani in bocca. Noi adulti tendiamo più frequentemente a lavare le mani, però in ogni caso è un’accortezza che serve anche a noi.

Per eliminare germi e batteri dalla verdura potremmo utilizzare alcune accortezze

In alcuni casi potrebbero esserci anche agenti patogeni, causa quindi della trasmissione di malattie. Per questo motivo oggi vediamo anche alcuni consigli utili sulla pulizia, al fine di evitare questi episodi. Basta semplicemente un lavaggio, sotto acqua corrente fresca. Questo movimento andrebbe ad eliminare almeno il 90% dei patogeni sulle foglie di verdura.

Come sarebbe opportuno lavarla?

Si possono utilizzare diversi metodi. Tra questi possiamo dire esserci l’aceto. Possiamo utilizzare sia l’aceto di mele che l’aceto di vino. Questo alimento avrebbe delle proprietà antiossidanti e antibatteriche. Di conseguenza sembrerebbe indicato per rimuovere le impurità e i batteri. Stesso discorso vale per l’abbinamento limone/aceto. L’azione sgrassante e l’acidità del limone stesso sono molto utili per rimuovere gli agenti patogeni.

I metodi più antichi sono anche quelli del bicarbonato e del sale. Il bicarbonato servirebbe proprio per andare a rimuovere i batteri ma anche la terra, che spesso troviamo quando compriamo la verdura dal fruttivendolo. Due cucchiai sono più che sufficienti. Possiamo utilizzare anche il sale, ma in questo caso bisogna stare attenti alle quantità. Se ne mettiamo tanto, resta un sapore molto intenso anche una volta che risciacquiamo la verdura prima di cuocerla. È importante quindi saper dosare la quantità che si va a mettere.

Accortezze personali

Ovviamente anche voi dovete fare il vostro. Quindi non tocchiamo la verdura se prima non ci laviamo le mani, soprattutto se appena tornati da un supermercato o un negozio. La nostra igiene viene prima di tutto, in modo che non saremo noi la causa dei germi. Dunque, per eliminare germi e batteri dalla verdura non serve tanto. Bisogna solo fare attenzione e prestare cura su ciò che si sta andando a fare.