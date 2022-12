Cosa fare per profumare la casa con gli oli essenziali anche senza diffusori e quali scegliere

Una casa ben arredata è molto accogliente. In alcune stanze, però, potrebbero esserci cattivi odori. Scopriamo come rendere gradevoli gli ambienti profumandoli in modo naturale.

Come profumare gli ambienti di casa potrebbe essere un problema a volte. Vorremmo farlo senza spendere tanti soldi oppure vogliamo stare attenti alla salute nostra e dei nostri animali. In ogni stanza si creano odori particolari. Pensiamo al bagno, ma anche alla camera dei ragazzi. Un altro luogo in cui spesso sentiamo il bisogno di un buon profumo è la cucina. Quando prepariamo dei dolci sentiamo nell’aria l’aroma di vaniglia o di cacao. Se friggiamo del pesce o mettiamo a bollire dei broccoli o dei cavoli, gli odori sono meno gradevoli.

Il nostro senso dell’olfatto è molto sensibile e lo è maggiormente quello di alcuni animali domestici. Con i consigli che seguono faremo in modo di rendere piacevole l’aria che si respira in casa in modo semplice.

Ecco cosa fare per profumare la casa con gli oli essenziali

Forse conosciamo già gli oli essenziali oppure ne abbiamo sentito parlare. Questi oli, in poche parole, sono essenze di origine vegetale. Si otterrebbero per spremitura o distillazione usando fiori, foglie, scorze o radici. In erboristeria se ne trovano di tanti tipi. Facciamo però attenzione all’etichetta, preferendo quelli puri al 100% e con certificazione biologica. Per quanto riguarda la casa, potremmo usare oli essenziali diversi in base alle varie stanze. Nella scelta, quindi, pensiamo al loro uso. All’ingresso potremmo usare le note fresche di bergamotto o limone. In cucina usiamo aromi legati al cibo, quindi olio essenziale di arancio, timo o menta. Anche il limone andrebbe bene.

Passando al soggiorno o al salotto, potremmo provare quello di vaniglia o note agrumate. Per la camera dei ragazzi o lo studio, uniamo profumo e benefici dell’olio essenziale di rosmarino. Sembrerebbe aiutare infatti la concentrazione e la memoria. Per la camera da letto si possono scegliere in alternativa essenze di piante note per il loro effetto calmante. Pensiamo agli oli di camomilla e di lavanda. Infine, in bagno useremo l’eucalipto.

Come profumare gli ambienti senza diffusore

Per spargere un buon profumo nell’aria ci sono i diffusori elettrici. Se non ne abbiamo possiamo usare altri metodi. Prendiamo una ciotolina con del pot pourri e bagniamo il miscuglio con alcune gocce del nostro olio essenziale preferito. Possiamo anche creare uno spray. Procuriamoci uno spruzzino pulito. Versiamo 250 ml di acqua e 250 ml di aceto bianco. Aggiungiamo adesso 20 gocce di un olio essenziale oppure 10 di un tipo e 10 gocce di un altro olio. Agitiamo e spruzziamo.

Possiamo anche usare dei bastoncini di bambù. Mettiamoli in una boccetta di vetro in cui abbiamo miscelato 7 ml di olio di mandorle e 3 ml di un olio essenziale. Anche in questo caso possiamo unirne due da 1,5 ml ciascuno. In alternativa mescoliamo dell’acqua, qualche goccia di alcool e 30 gocce di olio essenziale. Per profumare gli ambienti possiamo anche mettere in un barattolo di vetro del riso e 20 gocce di essenza a piacere. Concludendo, abbiamo scoperto cosa fare per profumare la casa con gli oli essenziali e renderla più accogliente.