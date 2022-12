Altro che bollire aceto, c’è questo rimedio naturale per eliminare i cattivi odori in casa

Come profumare la casa e assorbire i cattivi odori di pranzo e cenone? Con un pratico rimedio della nonna potremo dire addio alla puzza di cibo che infesta le pareti e diffondere un gradevole aroma nell’ambiente. Ecco di cosa si tratta e come realizzarlo.

I cattivi odori si diffondono in casa a una velocità impressionante e ci intasano le narici. Eppure, è normale quando si cucina. Purtroppo, però, la puzza potrebbe impregnare tutto l’ambiente, compresi vestiti e oggetti a cui teniamo. Ecco perché sbarazzarsene in fretta è la soluzione migliore.

E ora che le feste stanno per cominciare dovremo escogitare qualche stratagemma dell’ultimo minuto. Un rimedio esiste ed è del tutto naturale. Lo sanno bene le nonne, che lo usavano con successo e ce lo hanno tramandato.

Come usare il bicarbonato per gli odori molesti

Ci sono alcune accortezze che potrebbero aiutarci contro gli odori pungenti. Arieggiare puntualmente gli ambienti sarebbe una di queste; in fin dei conti ci vuole poco. Tuttavia, per rimediare alla puzza in modo naturale molti si affiderebbero al bicarbonato.

Utilizzarlo è molto semplice: basterà sistemarne un pugno in una ciotola e posizionarlo nei punti d’interesse. Per potenziarne l’effetto assorbente, potremmo mischiarlo a qualche goccia di un prodotto igienizzante. Aceto e limone sono tra i più indicati. Qualche fiorellino fresco sarà poi perfetto per abbellire il risultato finale.

Altro che bollire aceto, c’è questo rimedio naturale per profumare intensamente

Oltre al bicarbonato, forse conosceremo il rimedio a base di aceto. Bisognerà farne bollire un po’ in un pentolino con dell’acqua, mentre si cucina. Per realizzare un metodo ancora più efficace, però, potremmo ricreare un vero e proprio profumatore senza alcol. Ecco gli ingredienti:

250 ml di acqua ;

; petali di rosa (2 o 3);

(2 o 3); conservante q.b.

Iniziamo mettendo a scaldare l’acqua in un pentolino. Teniamo la fiamma bassa e non facciamola bollire. Togliamo con delicatezza i petali dalle rose e li sistemiamo in una pentola capiente. È importante che i fiori non abbiano ricevuto trattamenti chimici, per cui quelli del nostro giardino andranno benissimo. Proseguiamo versando l’acqua calda sopra i petali, che presseremo leggermente per farli immergere.

A questo punto mettiamo il coperchio al tegame e li lasciamo a macero per circa 12 ore. In questo lasso di tempo dovrebbero rilasciare nel liquido le proprietà olfattive e il tipico colore. Proseguiamo filtrando la soluzione con un colino e una garza di cotone. Dopodiché aggiungiamo il conservante e mescoliamo. Ora abbiamo a disposizione il nostro fantastico profumo. Ma come utilizzarlo in casa?

Ci sono due modi: il primo consiste nel travasare il liquido in una bottiglia e inserirvi all’interno dei bastoncini di legno. Il secondo prevede di servirsi di un batuffolo di cotone come tappo, a cui dovremo legare attorno uno stoppino. Assicuriamoci che quest’ultimo entri in contatto col liquido profumato, cosicché ne diffonda l’aroma. Altro che bollire aceto, c’è questo rimedio naturale per mettere la parola fine alla questione puzza.