Con l’arrivo del caldo tornano anche le formiche. Piccole, tenaci, instancabili, facciamo fatica a eliminarle perché ci fanno tanta simpatia. Sono delle stakanoviste perfettamente organizzate e si muovono con la precisione di una pianificazione aziendale. Ci sono le esploratrici che vanno in avanscoperta e poi tutte le altre, le piccole operaie che le seguono instancabilmente. Conoscere questo mondo ci lascia pieni di ammirazione e tutto vorremmo fare fuorché tentare di eliminarle. Ma in casa, in giardino e nell’orto possono diventare un problema.

Uno strano legame

In casa non è difficile allontanarle. Basta approfittare del loro super naso, di un olfatto potentissimo che le guida e le orienta nello spazio. Grazie all’olfatto riescono a seguire la scia lasciata dalle esploratrici e a ritrovare la strada del loro formicaio. Per allontanarle da casa è sufficiente una qualsiasi sostanza che abbia un forte odore e che impedisca loro di comunicare. Basta mettere nei punti di passaggio dell’aceto o degli oli essenziali e le formiche nel giro di poco tempo spariranno. Nell’orto e in giardino eliminarle diventa un po’ più complesso. Siamo all’aperto e le sostanze repellenti perdono la loro efficacia. In giardino e nell’orto le formiche possono veramente provocare danni importanti. Possono nutrirsi delle giovani piantine oppure attaccarle alle radici facendole seccare. Inoltre favoriscono la presenza degli afidi. Pochi conoscono lo stretto legame che c’è tra gli afidi e le formiche. Gli afidi producono la melata, una secrezione mielosa di cui le formiche sono ghiotte. Per questo posizionano gli afidi sulle piante e li difendono. Se ci sono formiche nel giardino probabilmente ci sono anche gli afidi sulle piantine.

Per eliminare formiche e afidi da casa, orto e giardino ecco pochi rimedi naturali molto profumati e dal sapore gradevole

Quali sono i rimedi naturali che si possono mettere in atto all’aperto? Ci sono sicuramente delle piante che fungono da repellenti per le formiche. Basta metterle nello spazio che vogliamo proteggere e le formiche si allontaneranno. La più nota è la maggiorana, un’erba aromatica che si usa in cucina per profumare l’arrosto di carne o di pesce. Un’altra pianta repellente è il tanaceto, una pianta erbacea perenne con dei piccoli fiori gialli. Infine abbiamo il lattughino, un tipo di insalata dalle foglie tenere e dal sapore delicato che si usa in cucina come contorno.

Se l’effetto di queste piante non dovesse essere sufficiente si può provare ad eliminare il formicaio. Farlo non è difficile. Basta seguire le colonne di formiche che in doppia fila si allontanano dal formicaio e poi vi fanno ritorno. A questo punto è sufficiente versare dell’acqua bollente nel formicaio per distruggerlo e debellare definitivamente le formiche. In alternativa si possono attirare in un altro luogo, lontano dal nostro giardino, usando delle esche dolci.

Se gli afidi sopravvivono alle formiche possiamo trattare le piante con macerato di ortica, un preparato molto efficace. Sono queste le strategie efficaci per eliminare formiche e afidi da casa e dalle nostre piante.

