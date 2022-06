I tempi che corrono ci obbligano, nuovamente, a fare i conti con i rincari dei prezzi che sembrano aver toccato qualunque ambito. Dal carburante al costo dell’energia fino alle materie prime ormai tutto sembra essere schizzato alle stelle. Per questa ragione avevamo suggerito qualche consiglio pratico per stare più freschi in casa senza dover ricorrere a condizionatore e ventilatore.

Tuttavia ogni ambito può essere quello giusto per risparmiare qualche soldo. Infatti potremmo risparmiare una valanga di soldi cambiando le nostre abitudini e con qualche acquisto strategico.

Azioni utili in cucina

Partiamo dalle cose che già abbiamo in casa. Ad esempio la famosa acqua della pasta non dovrebbe essere mai buttata perché preziosissima. Questa può essere utilizzata per lavare i piatti ma, ancor di più, per irrigare le piante. Ma passiamo ora al risparmio sulla plastica. In sostituzione alla pellicola trasparente possiamo conservare i nostri alimenti in modo più sostenibile ed economico. Possiamo ad esempio sostituire la pellicola con i coperchi in plastica lavabili e riutilizzabili. In commercio se ne trovano moltissimi a pochi euro, durano una vita intera e sono facilmente lavabili. Inoltre, sempre per sostituire la pellicola o la carta stagnola, potremmo utilizzare panni in cera d’api. Questi panni sono rivestiti di uno strato di cera che li rende impermeabili ma al contempo lavabili. Questo tipo di oggetto costa poco e consente di evitare l’utilizzo di plastica ed è ottimo per conservare pane e formaggi.

Potremmo risparmiare una valanga di soldi su plastica e prodotti per bagno e cucina con queste geniali soluzioni

Per quanto riguarda l’igiene personale potremmo sostituire le bombolette spray di deodorante con degli stick di allume di rocca. Detto anche allume di potassio, fin dall’antichità questo prodotto viene utilizzato come deodorante naturale, adatto anche a pelli sensibili. A fronte del classico deodorante, l’allume di rocca dura decisamente più a lungo. Inoltre, pochi sanno che questo prodotto può essere utilizzato per neutralizzare i cattivi odori dal frigo.

In ultimo se siamo stanchi di comprare i detersivi possiamo facilmente realizzare un detergente multiuso per tutta la casa.

Per pulire le superfici in acciaio ed eliminare il calcare, ma anche per togliere le macchie dai vetri basta miscelare pochi ingredienti. Unendo acqua ossigenata, alcol, scaglie di sapone di Marsiglia e acqua avremo ottenuto un ottimo detersivo universale per le pulizie di casa.

