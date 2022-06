Con l’estate arrivano anche gli insetti. In casa entrano zanzare e formiche di cui si fa fatica a liberarsi. Le formiche in particolare invadono la dispensa infilandosi dappertutto. Sbarazzarsene senza usare veleni può essere veramente difficile, ma ci sono dei trucchetti per farle allontanare definitivamente usando semplici rimedi naturali.

Chi si occupa di giardinaggio o dell’orto invece deve fare i conti con gli afidi, dei piccoli insetti chiamati volgarmente pidocchi. Gli afidi attaccano le piante con l’apparato boccale e ne succhiano la linfa. Aggrediscono preferibilmente le piante ornamentali, le rose, le piante orticole e anche il tabacco e il pesco. Li troviamo inoltre sui cipressi e sulle conifere in generale. Difendiamo dagli afidi le piante per non farle soccombere.

I predatori

Gli attacchi degli afidi si possono combattere con antiparassitari appositi, ma se vogliamo farlo con metodi naturali abbiamo diverse opzioni. Una prima possibilità è quella di favorire nel giardino e nell’orto la presenza di animali predatori che ci permetterebbero di controllare la popolazione di parassiti delle piante.

I principali nemici degli afidi sono le coccinelle, in grado di mangiarne fino a 50 al giorno. Sono dei predatori straordinari capaci di eliminare gli insetti più dannosi per le piante. Infatti si nutrono anche di zecche, cocciniglie, vermi e mosche bianche. Insieme alle coccinelle ci sono altri predatori, come cicale, grilli e mosche volanti. Anche alcune specie di uccelli, tra cui i passeri, si nutrono di afidi. Per favorire la presenza dei predatori bisognerebbe creare delle strutture ecologiche come siepi, arbusti o muretti a secco in cui questi organismi possono trovare rifugio. Oppure bisognerebbe favorire la crescita di una pianta come l’ortica che attira una miriade di insetti utili.

Difendiamo dagli afidi le piante di orto e giardino con questi rimedi naturali efficaci anche contro zecche, cocciniglie, vermi e mosche bianche

Se gli afidi hanno già attaccato la pianta ed è necessario intervenire, prima di ricorrere a degli antiparassitari potremmo usare dei macerati di erbe a blanda azione insetticida. Tra l’altro i macerati irrobustiscono le piante grazie al loro contenuto in minerali e rinforzano le loro capacità di autodifesa. Per contrastare gli afidi si può usare il macerato di ortica, in particolare di Urtica dioica e Urtica urens. Per 10 litri di acqua occorrono 1 kg di piante fresche e 100 grammi di ortiche essiccate. In un recipiente dobbiamo immergere le ortiche in acqua e lasciarle in macerazione per 12 ore. Passato questo tempo, il macerato è pronto e possiamo usarlo come insetticida. Dobbiamo prima filtrarlo e poi distribuirlo con la pompa. In questo modo non sarà necessario ricorrere ad antiparassitari chimici.

