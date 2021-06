Nell’immaginario collettivo i pomodori sono gli ortaggi simbolo dell’estate. Ricchi di elementi benefici per la salute sono quasi tutti concordi nel tessere le loro lodi.

I pomodori più diffusi ovunque, dai supermercati ai mercati rionali, sono i classici grandi, rossi e succosi. Tuttavia, anche se tutti amiamo questo ortaggio in pochi sanno che ne esistono diverse varietà ugualmente deliziose ed estive.

In un precedente articolo si era spiegato al Lettore come conservare ortaggi e pomodori una volta acquistati (consultare qui).

Ma ecco quali sono le insolite varietà di pomodoro che non tutti conoscono.

Molti mangiano i pomodori ma pochi conoscono queste 5 incredibili varietà da provare subito

Il ciliegino bianco è una varietà di pianta molto particolare. I pomodori prodotti sono simili al classico ciliegino, piccoli e tondeggianti, ma di colore giallo pallido tendente al bianco.

Tuttavia, chi deciderà di assaggiarli si renderà conto che il sapore è fresco e dolce. Un ortaggio perfetto per dare gusto e sapore alle insalate.

Candela romana

Un’altra tipologia di pomodoro poco conosciuta è la candela romana. Si tratta di una varietà che produce un frutto allungato di colore giallo brillante della lunghezza di circa dieci centimetri.

Una delle caratteristiche principali della candela romana è la presenza di pochissimi semi, il sapore dolce e acidulo.

Si tratta di un pomodoro ideale per arricchire insalate o per preparare dei sughi deliziosi.

Aunt Ruby

Si tratta di una varietà poco diffusa e alquanto rara di origine tedesca. Il colore di questo pomodoro è verde anche da maturo. Le dimensioni sono medio grandi, in alcuni casi arrivano anche a pesare mezzo chilo.

La polpa di questo pomodoro è dolce e croccante, ottimo da gustare in insalata.

Pomodoro violetto

Il pomodoro violetto, come suggerito dal nome, è una tipologia di pomodoro di colore blu intenso. Ricco di antiossidanti è un pomodoro dalla forma simile a quella di un ciliegino dal sapore dolce.

Anche in questo caso l’utilizzo ottimale è quello in insalata o per essere aggiunto nella preparazione di sughi.

Pomodoro tigerella

Un ortaggio grande e rotondo caratterizzato da strisce alternate rosso, giallo e arancio.

Ricco di licopeni è un pomodoro dal sapore intenso e vivace che sarà perfetto utilizzato in insalata.

Ecco perché molti mangiano i pomodori ma pochi conoscono queste 5 incredibili varietà da provare subito