Con l’aumentare delle temperature estive aumenta anche la voglia di freschezza ed ecco allora tutti pronti a riempire frigoriferi e freezer di bevande e gelati. E allora perché non preparare bevande fresche e deliziosi gelati fatti in casa? Mangiare o bere tutti i giorni bevande e gelati confezionati non è proprio un toccasana, soprattutto per chi deve seguire un’alimentazione con basso indice glicemico.

Infatti, grazie ai gustosi frutti che la stagione estiva offre, si possono preparare tantissimi frullati nutrienti, ideali a colazione e anche a merenda. Proprio come consigliato nell’articolo “Bastano questi due frutti a colazione per fare il pieno di felicità nel cuore”. Quest’oggi, invece, i consulenti di ProiezionidiBorsa consiglieranno come sopportare l’afa con un dessert light. Infatti, oltre a sconfiggere il caldo questa golosità dona benessere e attiva la digestione. Ed ecco allora come preparare dei deliziosi ghiaccioli alla menta e limone senza attentare alla nostra dieta, ma apportando notevoli benefici al nostro organismo.

Menta e limone sono un ottimo connubio per chi ha problemi di digestione, ma soprattutto per rinfrescarci durante le afose giornate estive. Allora, invece della classica bevanda a base di acqua, menta e limone, ecco di seguito illustrato come preparare, con gli stessi ingredienti, dei gustosi ghiaccioli.

Occorreranno 100 ml di succo di limone, una decina di foglie di menta, 350 ml di acqua, 50 gr di fruttosio. Riscaldare l’acqua con il fruttosio e mescolare. Sminuzzare le foglie di menta, spremere i limoni e filtrarli. Versare poi il tutto nel pentolino dell’acqua e portare a bollore. Dopo aver fatto raffreddare la miscela, versarla negli stampi e metterli nel freezer per almeno 5/6 ore.

Per apportare ancora più gusto ai nostri ghiaccioli, invece dei classici bastoncini, si può optare per bastoncini di liquirizia. Prima di servirli, passare gli stampi sotto l’acqua per farli staccare meglio. Se invece si preferiscono cremosi ma senza sentirsi in colpa si può provare a realizzare questi deliziosi ghiaccioli.