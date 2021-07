Agosto, mese estivo per eccellenza in cui tantissimi lavoratori decidono di godersi le meritatissime e rilassanti vacanze estive. Questo grande flusso di visitatori rende però difficile riuscire a trovare delle località in cui potersi rilassare senza però perdersi un po’ di divertimento notturno. Proprio per questo oggi andremo alla scoperta di una piccola cittadina in cui trovare questo delicato e ricercato equilibrio.

Un’isola dalle mille attrazioni turistiche

Quando si parla di estate è quasi impossibile per noi italiani non pensare alla Sardegna. Questa isola famosa nasconde infatti delle attrazioni turistiche bellissime, capaci di ammaliare la maggior parte dei turisti che la visitano. Ma con la fama arrivano anche delle conseguenze spiacevoli, tra cui il turismo di massa.

Al giorno d’oggi è infatti molto difficile riuscire a trovare delle località marittime isolane in cui passare un’estate serena e rilassante, lontani dal trambusto e dalla calca. A meno che non si conosca una piccola cittadina non distante da spiagge stupende e da acque cristalline. Parliamo di Budoni, la bellissima località sarda in cui passare delle stupende vacanze estive tra relax e movida notturna.

La bellissima località sarda in cui passare delle stupende vacanze estive tra relax e movida notturna

Gli amanti del mare non potranno amare questa piccola perla della Sardegna settentrionale. Affacciata di fronte a Budoni si estende infatti la cala omonima, lunga 4 chilometri e che prende e seconda della zona nomi differenti. Qui la spiaggia soffice si incontra con un’acqua cristallina e dal fondo alto, perfetta per i bambini più piccoli.

Questo ambiente è inoltre perfetto per praticare windsurf e attività di snorkeling. Esplorando i dintorni di questa cittadina si possono inoltre scoprire altre piccole perle bellissime e poco conosciute, come li Cuccutti e Baia Sant’Anna.

Infine, tornando verso la sera nella piccola cittadina ci si accorgerà di una trasformazione veramente sorprendente. Durante la notte, infatti, la sonnolenta Budoni si risveglia di colpo, e la strada principale viene sommersa da piccoli e caratteristici mercatini notturni. Un’occasione perfetta per godersi un po’ di sano movimento e comprare dei bellissimi souvenir. Insomma, il posto perfetto in cui potersi godere una vacanza tra relax e moderata e mai disturbante divertimento notturno.

