Durante le feste siamo soliti tirare fuori dall’armadio “il servizio buono”. Quelle stoviglie che magari ci hanno regalato i nostri genitori oppure le nonne. Dato che non le usiamo quotidianamente e di solito sono chiuse in una teca, queste presenteranno un pochino di polvere.

Anche se le abbiamo messe via pulite, questo non significa che lo siano ancora. Assolutamente il contrario: solo guardandole, infatti, noteremo che non sono affatto pulite. Presenteranno un bel po’ di polvere che deve essere assolutamente rimossa.

Per farlo ovviamente ci sono tantissimi metodi; uno di questi, però, è sbagliato e non va usato.

Quali sono le cose migliori da fare

Ci sono delle cose che non devono affatto essere fatte, mentre ce ne sono altre che possiamo tranquillamente fare.

Ad esempio, prima di apparecchiare la tavola possiamo passare una spugnetta con del sapone sulle stoviglie. Non usiamo solo l’acqua, aggiungiamo sempre un pochino di sapone.

Altra alternativa, invece, può essere quella di lavarle in lavastoviglie. Anche perché, molto spesso, i piatti e i bicchieri che rimangono chiusi per lungo tempo dentro un armadio non hanno un buon odore.

Quindi, se magari una sera abbiamo ospiti a cena e vogliamo sfoggiare il servizio bello ed elegante, facciamo partire una lavastoviglie con piatti e bicchieri dentro.

Inutile usare questo oggetto per pulire le stoviglie impolverate che usiamo solo nei giorni di festa

Tra tutti i rimedi che possiamo usare per spolverare i nostri piatti e bicchieri ce n’è uno molto veloce che usiamo spesso, ma che faremmo meglio a dimenticare.

Parliamo, infatti, della carta assorbente, quella che per esempio usiamo quando ci cade un pochino di acqua. Questa carta non è fatta assolutamente per pulire gli oggetti. Possiamo usarla per raccogliere delle gocce di un liquido che è caduto sul pavimento, sul tavolo o sulla tovaglia, ma se dobbiamo usarla per pulire piatti e bicchieri è sconsigliata.

Infatti, passando questa carta sui bicchieri impolverati andremo a togliere lo strato superficiale di polvere, ma il bicchiere sarà comunque sporco. Per questo motivo sarebbe inutile usare questo oggetto per pulire le stoviglie impolverate.

Quindi, la cosa migliore da fare è utilizzare uno dei due metodi che abbiamo sopra spiegato: possiamo lavarli con una spugna e del sapone oppure usare la lavastoviglie. In questo modo il nostro servizio sarà perfettamente pulito e senza nessun batterio sopra, pronto per essere usato.

Approfondimento

Tutti usano il foglio di alluminio per conservare i cibi, pochi sanno che il modo in cui lo usano è sbagliato