Una delle zone più delicate del nostro corpo sono i piedi, la cui pelle tende a seccare e a indurirsi. Tra traumi, ferite e l’azione del freddo, in inverno più che mai i piedi soffrono e tendono ad inspessirsi, a sviluppare calli e arrivano addirittura a tagliarsi. Questi traumi molto spesso portano la comparsa di cattivi odori che non vanno via con bagni e pediluvi.

Esistono numerosi rimedi casalinghi per ottenere piedi morbidi e lisci e per contrastare la puzza. Oggi vogliamo vederne uno poco noto che ci permette di ottenere un risultato ottimale. Ecco perché per dire basta a piedi gonfi e puzzolenti possiamo utilizzare questo ingrediente che si trova in erboristeria.

Un ingrediente da scoprire per i suoi usi cosmetici

Se vogliamo fare un pediluvio rilassante e curativo è bene usare sali come il bicarbonato e il sale marino, che hanno un’azione sgonfiante. Oggi però vogliamo parlare di un sale molto particolare che si trova in farmacia o in erboristeria e che può avere numerosi usi interni ed esterni. Stiamo parlando del sale di Epsom, un minerale formato da solfato di magnesio, che prende il nome da una cittadina inglese in cui si trovano i depositi di questo minerale. Questi sali sono solubili nell’acqua e vanno sempre conservati in barattoli ermetici per preservarne la freschezza.

Per dire basta a piedi gonfi e puzzolenti basta questo ingrediente speciale che costa pochissimo ma nessuno conosce

I sali di Epsom sono un ingrediente che potrà tornarci utilissimo per prenderci cura del nostro corpo. Perfetti da disciogliere nell’acqua calda assieme ad un olio essenziale, questi sali hanno un notevole effetto drenante perfetto in caso di edema e gonfiore. Grazie al loro alto contenuto di magnesio, sono in grado di portare benefici allo scheletro e drenare i liquidi in eccesso. Perfetti per contrastare la ritenzione idrica, sono la soluzione ideale nel caso di piedi gonfi.

Sarà sufficiente disciogliere un cucchiaio abbondante di questo minerale nell’acqua calda e lasciare i piedi in ammollo per almeno un quarto d’ora. Assisteremo ad un effetto d’urto contro callosità e cellule morte e con un’azione efficace contro i cattivi odori che questi problemi causano. Per piedi lisci e profumati ora sappiamo che il sale grosso e il bicarbonato potrebbero non bastare e i sali di Epsom potrebbero essere la soluzione che fa per noi.

