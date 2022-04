Non mele e pere ma assaporiamo questa dolce macedonia che si prepara con un frutto di stagione che aiuterebbe il sistema immunitario

Consumare frutta di stagione sarebbe un’abitudine da ritenersi salutare perché permetterebbe di appropriarsi di nutrienti importanti, come le vitamine. Possiamo mettere in tavola la frutta così com’è oppure ideare qualcosa di fresco e gustoso, che si mangia con il cucchiaino come il dessert a fine pasto.

Si tratta della macedonia, una portata molto conosciuta e davvero semplice da preparare, che non ha bisogno di forni e cotture. Basta infatti scegliere la frutta migliore, quella stagionale, quella che piace di più e i cui sapori stanno bene insieme, per realizzare un piatto buono e sano.

Un classico è preparare la macedonia con pezzetti di mele, pere, banane. Ma c’è un frutto di stagione a cui pochi pensano e che potrebbe rivelarsi provvidenziale consumare, soprattutto in una stagione ambivalente come la primavera.

Non mele e pere ma assaporiamo questa macedonia al pompelmo, un agrume che sarebbe fonte di vitamina C. Il pompelmo potrebbe rivelarsi ottimo per aiutare le difese immunitarie, sotto sforzo in un periodo dove si alternano repentini cambi di temperatura dovuti a giornate calde e a cieli solcati da pioggia.

Prepariamo quindi una non convenzionale macedonia al pompelmo con pochi e semplici ingredienti:

3 pompelmi;

5 foglie di menta fresca;

1 cucchiaio di succo di limone;

Per preparare la macedonia di pompelmo utilizziamo sia gli spicchi di uno degli agrumi che il succo degli altri due. Prendiamo il primo pompelmo, sbucciamolo, tagliamo a metà i suoi spicchi e teniamoli da parte all’interno di una scodella. Sbucciamo gli altri due pompelmi, tagliamoli a metà e spremiamoli con lo spremiagrumi.

Prendiamo ora le foglioline di menta, puliamole e laviamole sotto un getto di acqua fredda corrente. Togliamo gli steli e tritiamo le foglie con un robot da cucina o con un pestello.

Prendiamo quindi una coppa da macedonia, versiamoci dentro il succo di pompelmo filtrato con un colino, aggiungiamo gli spicchi del primo agrume, il trito di menta e un cucchiaio di succo di limone. La macedonia al pompelmo è pronta da gustare a tavola.

Per una nota di gusto ancora più dolce, possiamo scegliere per la ricetta la varietà di pompelmo rosa al posto di quella gialla.

