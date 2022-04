In molti negli ultimi anni si sono convertiti all’utilizzo della borraccia al posto delle classiche bottiglie d’acqua. Quando si è in giro, infatti, resta sicuramente più comodo ed economico avere con sé una borraccia da ricaricare. L’acquisto di bottiglie di acqua incide sia sul portafoglio che sull’ambiente, dal momento che la plastica rimane comunque difficile da smaltire. Tuttavia, anche questo strumento non è esente da problemi poiché potrebbe sporcarsi e accumulare germi e batteri. Chi usa con frequenza la borraccia, infatti, si sarà reso conto che spesso il fondo tende a ricoprirsi di una patina nera che potrebbe anche puzzare. Questo specialmente se, per pigrizia o mancanza di tempo, non si lava la borraccia ogni giorno. Oltre al mancato lavaggio, le cause possono essere molte: ad esempio, se rimangono residui di cibo al suo interno o se ci si dimentica di chiuderla.

Ecco come pulire la borraccia non solamente con il bicarbonato per eliminare muffa e odori cattivi

Si è capito che pulire la borraccia quotidianamente è importante per evitare il proliferare di microrganismi. Il modo più semplice per pulirla al meglio è metterci dentro dell’acqua calda e una goccia di detersivo per piatti. Lasciando, poi, agire il detersivo per alcuni minuti e agitandola, si riuscirà a eliminare parte dei batteri e delle muffe presenti. Oltre a questo metodo, anche smontare la borraccia e mettere i pezzi in acqua calda sarà utile per farla tornare come nuova. In alternativa si potrà anche sfruttare la combo formata da un cucchiaino di bicarbonato unito ad acqua. Il bicarbonato, però, è da evitare nel caso in cui la borraccia fosse in alluminio perché potrebbe rovinarla. Via libera, invece, al bicarbonato per pulire la borraccia in plastica dura. Se la nostra borraccia è in alluminio, invece, è meglio utilizzare l’aceto che, unito all’acqua, andrà lasciato agire per alcune ore.

In molti, poi, decidono di mettere la borraccia in lavastoviglie. Gli esperti lo sconsigliano dal momento che potrebbe rovinarsi la parete interna, spesso delicata. Inoltre, il lavaggio in lavastoviglie non sarà abbastanza preciso per riuscire a eliminare eventuali muffe sulle pareti e sul fondo.

Per pulire efficacemente la borraccia, poi, si potrà optare per uno scovolino da cucina. Al supermercato si potranno acquistare anche quelli utilizzati per i biberon dei neonati. Si trovano anche su Amazon a prezzi sui 10-12 euro. Si tratta di set che permetteranno di pulire a fondo bottiglie, biberon, ma anche borracce. Spesso questi kit vengono venduti in diverse dimensioni per facilitarne l’utilizzo in contenitori di grandezze differenti. Quindi, ecco come pulire la borraccia non solamente con il bicarbonato.

