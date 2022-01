Nella vita moderna si è spesso soggetti a stress e nervosismo. Non sempre si riescono a trovare dei momenti rilassanti e oltretutto basta ascoltare le notizie, che la calma svanisce in un batter d’occhio. Sono tanti i fattori che ci tengono in uno stato di tensione e che potrebbero portarci dei piccoli inconvenienti di salute.

Tutti vorremmo avere una buona salute, lavorare senza fastidi, godere il proprio tempo in casa e vivere nel buon umore. Anche se ci capiterà qualche imprevisto, potremo reagire con calma senza lasciarci turbare più di tanto. Invece se si è sotto stress, la salute ne potrebbe risentire.

La pancia sotto stress

A volte, ansia e stress provocano diarrea o il classico dolore alla bocca dello stomaco. Ma stitichezza o diarrea potrebbero dipendere anche da una flora batterica o microbiota in disequilibrio. È normale che un’alimentazione ricca di grassi e zuccheri provochi con facilità dell’aria nell’intestino. La pancia si gonfia e arriva la voglia di fare delle scorregge.

Un sistema che potrebbe forse essere utile per dire addio a stitichezza, diarrea e scorregge maleodoranti è di rimettere in forma il microbiota intestinale. Se i batteri buoni del nostro intestino lavorassero bene e fossero in forze, avremmo più possibilità di non soffrire di questi fastidi.

Per dire addio a stitichezza, diarrea e scorregge maleodoranti è questo l’ortaggio che aiuterebbe a proteggere l’intestino e controllare il colesterolo

Tutti sappiamo che uno spicchietto d’aglio aiuta a rendere saporito un soffritto. Pochi, però, sanno che l’aglio è ricco di sostanze molto benefiche per l’intestino. Dalle tabelle risulta come il frutto a maggiore concentrazione di fruttoligosaccaridi.

Ci sono diversi tipi di aglio sul mercato legati a particolari coltivazioni. C’è l’aglio bianco piacentino, l’aglio rosso di Sulmona, quello rosso di Proceno e la varietà rossa di Castelliri. Se consideriamo però l’aglio comune che troviamo al mercato, questo contiene una presenza di fruttoligosaccaridi pari a 18,9 gr/100gr. L’aglio risulterebbe così composto per quasi 1/5 da questa preziosa sostanza.

Benefici dell’aglio

Nel nostro intestino esistono una grandissima quantità di batteri. Alcuni sono buoni e altri meno. In un intestino sano questa grande colonia è in equilibrio e i batteri buoni riescono a tenere a bada quelli che per noi potrebbero creare dei fastidi. Con un’alimentazione scorretta l’equilibrio cambia a favore dei batteri cattivi. Ci vuole allora un aiuto per i batteri buoni, che possano ristabilire l’equilibrio compromesso.

I fruttoligosaccaridi sono delle sostanze che permettono di nutrire e far crescere i batteri buoni. Svolgerebbero cioè un’azione prebiotica molto importante per l’equilibrio della flora intestinale. Un’azione che poco per volta permetterebbe all’intestino di riprendere la sua normale funzionalità, senza stitichezza o diarrea.

Inoltre queste sostanze sarebbero in grado di mantenere nel sangue i valori normali di colesterolo cattivo e buono, come anche dei trigliceridi.

Tante buone notizie che potrebbero aiutarci a stare sempre in buona salute.