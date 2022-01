Per colazione o merenda è questa la veloce ricetta dolce senza zuccheri né grassi, deliziosa e ricca di vitamine

È risaputo che il primo pasto della giornata è il più importante. Infatti, per iniziare col piede giusto c’è bisogno di una colazione nutriente e ricca. Per fare il pieno di energia, però, affidarsi a merendine e croissant confezionati non è proprio ideale.

In un articolo precedente avevamo svelato 5 errori molto comuni durante la colazione. Il primo riguardava l’apporto di zuccheri, specialmente quelli raffinati. Secondo la scienza, l’energia fornita dal saccarosio è momentanea e svanisce dopo poche ore. Ecco perché è normale che a metà mattina la fame si faccia sentire.

Il miglior modo per arrivare fino a pranzo tranquilli è fornire al corpo una colazione equilibrata. Con ciò s’intende un pasto costituito da carboidrati e fibre. Sono proprio queste ultime che stabilizzano i livelli di glucosio nel sangue e promuovono il senso di sazietà.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa hanno pensato a una ricetta che unisse tutti questi elementi, senza rinunciare al gusto. La colazione deve essere un piacere per il palato e per l’anima. Consumarla controvoglia sarebbe come non farla. Allora, per colazione o merenda, è questa la veloce ricetta per iniziare al massimo la giornata.

Poche calorie per un pieno di vitamine e fibre

Quest’oggi prepareremo un dolce pensato apposta per la prima colazione. Si tratta di un plumcake velocissimo da preparare e che si mantiene perfettamente per qualche giorno. I due ingredienti principali che rendono questa ricetta speciale sono le carote e le mandorle.

Il primo è un ortaggio dalle innumerevoli caratteristiche benefiche. Con pochissime calorie, la carota è ricca di fibre, di minerali (potassio) e vitamine utili (A, C).

Ma parliamo delle mandorle. Abbiamo già scoperto che aiuterebbero ad avere una memoria salda e sono ricche di tantissimi micronutrienti. Tra questi citiamo il sodio, dosi elevate di vitamina C, fitonutrienti, proteine e grassi insaturi.

Per colazione o merenda è questa la veloce ricetta dolce senza zuccheri né grassi, deliziosa e ricca di vitamine

Ma torniamo alla nostra ricetta. Avremo bisogno di:

150 g di farina semi-integrale;

60 g di farina di mandorle;

2 carote medie;

50 g di miele o malto;

3 cucchiai di olio d’oliva;

scorza di limone;

1 cucchiaio di lievito per dolci;

140 g di bevanda vegetale.

Iniziamo mescolando le 2 farine, il lievito e la buccia di limone. Grattugiamo le carote e aggiungiamole all’impasto. Adesso aggiungiamo gli ingredienti liquidi, sempre mescolando. Otterremo un composto liscio ma non troppo denso. Foderiamo uno stampo da plumcake e inforniamo il tutto per 40 minuti circa a 180° C. Si raccomanda di non aprire lo sportello del forno prima di 30 minuti. Sforniamo e decoriamo con cannella o mandorle a piacimento.