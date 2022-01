I primi mesi dell’anno sono forse il periodo ideale per gustarsi gli ortaggi. In questi giorni abbiamo a disposizione prelibatezze come broccoli e cavolfiore. O ancora spinaci e verza. C’è però un prodotto molto spesso dimenticato, che potrebbe darci enormi soddisfazioni in cucina e contemporaneamente dare una grossa mano all’organismo. Oggi scopriremo proprio le proprietà di questo ortaggio che potrebbe aiutare l’intestino e vedremo come cucinarlo per creare un piatto da chef. È il momento di mettersi ai fornelli.

Le proprietà della bietola

L’ortaggio di cui stiamo per scoprire le proprietà è la spesso snobbata bietola. Continuare a ignorarla, però, è davvero un errore. La bietola è povera di calorie e allo stesso tempo ricca di acqua e fibre. Caratteristiche che la rendono potenzialmente utilissima per migliorare la motilità intestinale e farci sentire più sazi.

In più la bietola è ricchissima di antiossidanti. Sostanze come la luteina, la biotina e le quercetine potrebbero aiutarci a contrastare l’invecchiamento cellulare proteggendo anche occhi e pelle.

Le uniche persone che dovrebbero evitare di mangiarla sono i soggetti allergici. Se abbiamo dubbi al riguardo, rivolgiamoci sempre al medico prima di inserirla nella dieta.

Questo ortaggio potrebbe aiutare l’intestino, ci farà fare scorta di antiossidanti e febbraio è il mese ideale per mangiarlo

Le bietole sono disponibili tutto l’anno, ma gennaio e febbraio sono i periodi migliori per mangiarle. A maggior ragione se impariamo a usarle come base per questo squisitissimo sformato in abbinamento alle patate.

Per preparare 4 porzioni di sformato di bietole e patate sono necessari:

1 kg di patate lesse;

1 uovo;

50 grammi di burro;

150 grammi di pecorino romano grattugiato;

500 grammi di bietole;

1 spicchio d’aglio;

80 grammi di prosciutto cotto;

1 mazzetto di prezzemolo;

pangrattato;

olio e sale per condire.

Facciamo stufare le bietole in una padella con l’olio e lo spicchio d’aglio. Regoliamo di sale e, non appena sono pronte, facciamole raffreddare. Mentre aspettiamo, schiacciamo le patate in una ciotola e iniziamo a mischiarle con uovo, pecorino, prezzemolo tritato e burro. Amalgamiamo bene il tutto e mettiamo a riposare per mezz’ora in frigorifero.

Trascorso questo tempo prendiamo una teglia da forno, imburriamola e ricopriamo con uno strato di pangrattato. Aggiungiamo metà dell’impasto di patate e sopra le bietole. Creiamo uno strato con le fette di prosciutto e completiamo lo sformato con il resto dell’impasto.

Chiudiamo la preparazione con altro pangrattato in superficie e inforniamo per circa 30 minuti a 180 gradi. Non ci resta che far raffreddare e andare in tavola.

