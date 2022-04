Per mantenersi in forma e in salute non è necessario fare sforzi troppo eccessivi. Soprattutto dopo i 50 anni o in gravidanza, basta anche semplicemente fare un esercizio moderato, ma costante. Spesso ci convinciamo che solo con pesi e fatica possiamo raggiungere gli effetti sperati, ma non è proprio così. Infatti, soprattutto con l’avanzare dell’età, dobbiamo tenere in considerazione tutta una serie di fattori per non creare problemi al nostro organismo. L’attività in questione aiuterebbe non solo il metabolismo, ma anche il buon funzionamento del cuore e la postura. Soprattutto per chi non ha mai fatto sport a livello agonistico, iniziare con un’attività per molti scontata, può significare benessere fisico e mentale. Non dimentichiamoci, infatti, delle controindicazioni dell’overtrainig, di cui abbiamo parlato in questo articolo.

Zero sforzi e massimo risultato

Esiste un’attività che, al contrario di altri esercizi, ha praticamente zero controindicazioni. Purché venga fatta nel modo giusto. Ricordiamoci che fare male banalissimi esercizi, come gli addominali, può avere degli effetti collaterali da non sottovalutare e per cui è necessario prestare molta attenzione. Fare una camminata non richiede troppi sforzi o particolare attrezzatura, se non un paio di scarpe da ginnastica che si possono acquistare davvero in qualsiasi negozio. Non serve una preparazione, basta semplicemente indossare la tuta e uscire di casa.

Per dimagrire non serve avere l’acido lattico, superati i 50 anni basterebbe questo esercizio semplicissimo con benefici immediati su metabolismo e postura

Camminare può rivelarsi una vera e propria attività brucia grassi. È una delle alternative alla corsa o anche un primo allenamento in vista di un movimento più deciso. Potremo vederlo come l’inizio di un’attività sportiva che potrebbe portare anche a correre a ritmi sostenuti, per bruciare calorie in minor tempo. Le alternative per rendere una semplice camminata produttiva per il nostro fisico sono diverse. Dapprima si può iniziare a capire se il ritmo è quello giusto. Basterà semplicemente parlare mentre passeggiamo. Se non faremo nessuna fatica, allora forse il ritmo è troppo basso, se invece inizieremo a sentire il peso del fiato corto allora siamo sulla strada giusta. Inoltre, per intensificare il movimento, potremo optare per portarci dietro delle bottiglie d’acqua. Questi saranno i nostri pesi durante l’attività. Possiamo iniziare con bottigliette da 500 ml per mano e poi procedere con quelle da 1L e da 2L.

In questo modo, non potremo neanche dimenticarci di idratarci durante l’allenamento, magari ponendoci come obiettivo di terminare il contenuto di 1 o 2 bottigliette in 40-50 minuti di camminata. Un consiglio sempre valido è quello di evitare i marciapiedi e le strade affollate, meglio andare per giardini alberati, sentieri o zone periferiche della nostra città. Per dimagrire non serve avere l’acido lattico già dopo la prima giornata di allenamento, ma sarà sufficiente iniziare con ritmi moderati per vedere i primi risultati.

