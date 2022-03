Di esercizi per dimagrire ne esistono davvero tantissimi e non serve necessariamente andare in una palestra o farsi seguire da un personal trainer. Per le attività di tutti i giorni, infatti, si possono ottenere dei buoni risultati anche allenandosi comodamente a casa e con una minima attrezzatura da ginnastica. Gli addominali sono particolarmente adatti per eliminare il grasso in eccesso da zone come basso e alto ventre, quindi la pancia. E sono proprio esercizi che ormai conosciamo tutti a memoria, e che ci sembrano quasi una tortura, ma ci aiutano a rassodare in modo rapido la zona di riferimento.

Molti lo ignorano ma se non si riesce a dimagrire velocemente la pancia è colpa di questo modo sbagliato di fare gli esercizi a casa

Ebbene, capita però che con gli esercizi a casa i risultati tardino ad arrivare e, forse, il problema potrebbe essere un fattore banale, che molti trascurano. Ovvero come vengono fatti gli esercizi, se la postura è quella giusta e lo sforzo è commisurato al nostro livello di preparazione. Fare male un qualsiasi tipo di allenamento non compromette solo la possibilità di vedere risultati nel breve termine, ma potrebbe rivelarsi anche un’arma a doppio taglio. Potrebbe aumentare la probabilità di subire degli infortuni o creare dolori a schiena, gambe e braccia. Per questo motivo, vediamo passo dopo passo quale posizione dobbiamo assumere durante gli addominali e come dobbiamo approcciarci all’esercizio, anche se siamo dei principianti.

Posizione iniziale

Pieghiamo le ginocchia e mettiamo i piedi completamente piatti a terra. Meglio usare un tappettino da sport per proteggere la nostra schiena dal pavimento freddo e duro. E indossiamo sempre le scarpe da ginnastica, per evitare di scivolare durante l’esercizio. Mettiamo le mani sulle spalle opposte: mano destra sulla spalla sinistra e quella sinistra sulla spalla destra. Incrociamole così sul petto o dietro la schiena. Molti lo ignorano ma questo ci permetterà di centrare il baricentro. Tiriamo indietro la pancia e portiamo il nostro ombelico verso la spina dorsale. In questo modo, stiamo contraendo leggermente i muscoli addominali.

Diamo il via all’esercizio

Non alziamo mai i piedi da terra, devono rimanere quasi inchiodati. Solleviamo lentamente e delicatamente la testa e poi le scapole. Le gambe devono rimanere divaricate e dovremo formare un angolo di 90 gradi, quando i gomiti saranno al livello delle ginocchia. Manteniamo questa posizione per 1 secondo e poi riportiamo lentamente il torace a terra. Ma cerchiamo di non poggiarlo completamente al pavimento, bensì di tenerlo leggermente sollevato. Ripetiamo l’esercizio alzando e abbassando il torace senza sforzare troppo la schiena. Facciamo poche ripetizioni, soprattutto se siamo all’inizio. Poi aumenteremo l’intensità e la frequenza man mano nel tempo. Molti lo ignorano ma, se non si vedono subito i risultati, è possibile che sia colpa di questo esercizio fatto nel modo sbagliato.

