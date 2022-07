Per dimagrire e stare in forma potremmo eliminare carne e pesce con questa dieta più gli errori da evitare

C’è chi desidera tornare in forma prima delle vacanze oppure chi le vacanze le ha già fatte e vuole tenere sotto controllo il peso. Non importa quale sia il motivo, ci sono diversi modi per farlo. Per prima cosa è sicuramente importante seguire le comuni regole per evitare l’effetto yoyo. Anche gli allenamenti e il movimento è fondamentale per mantenere il peso ideale senza troppi sacrifici.

L’alimentazione vegana, in questo caso, giocherebbe a nostro favore. Per mantenerci in forma potremmo provare a seguire questo percorso. La dieta vegana consiste in un’alimentazione che elimina tutti i derivati animali. Per dimagrire e stare in forma potremmo eliminare carne, pesce, uova, latticini, miele e affettati. Per sostituire questi alimenti vengono usati legumi, cereali integrali, verdura e frutta. Molto popolari sono anche i derivati della soia e del glutine.

I principi per dimagrire

Ci sono dei principi di base per dimagrire con la dieta vegana. In primis, dovremmo assicurarci di assumere meno calorie di quelle che consumiamo, come ogni dieta. Se si vuole perdere peso, infatti, si dovrebbero assumere circa 200 calorie in meno di quelle che si consumano. Non oltrepassiamo, però, le 300 calorie, perché potremmo ottenere l’effetto contrario. La mancanza di diversi grassi dati da questa dieta, ci aiuterebbero non solo a perdere peso, ma a migliorare anche il nostro metabolismo.

Il secondo punto importantissimo è la giusta quantità di proteine. Le proteine ci aiuterebbero a formare e mantenere la massa muscolare. Se non ne assumiamo una quantità sufficiente, rischiamo di non costruire muscoli e il nostro consumo energetico sarà minore.

Ricordiamoci che la varietà è fondamentale nei nostri piatti. La varietà di colore potrebbe anche rappresentare differenti sostanze nutritive degli alimenti. Se vogliamo perdere peso, quindi, potrebbe essere molto utile unire cibi di diverso colore nel piatto.

Facciamo molta attenzione ai macronutrienti. La quantità di carboidrati, grassi e proteine, infatti, deve essere equilibrata. La dieta vegana dipende molto dal traguardo che si vuole raggiungere. Non solo, anche età, condizioni fisiche e livello di attività sportiva incidono nella scelta. L’importante è sempre scegliere cibi sani. Non dimentichiamoci di mangiare legumi, cereali integrali e frutta secca per avere anche i micronutrienti necessari. Questo tipo di carboidrati complessi non dovrebbero aumentare i livelli di zucchero in modo eccessivo.

Ci sono anche degli errori, però, da evitare. La più importante è iniziare a bere meno, perché si assumono più fibre e verdure. L’idratazione non dovrebbe mai venire a meno per nessun motivo. Dovremmo sempre bere acqua per integrare i sali minerali che vengono espulsi con le funzioni naturali del corpo.

Anche assumere troppi alimenti integrali potrebbe essere un problema. In particolare se si è sensibili a livello intestinale, potrebbe portare a difficoltà nella digestione. Chi vuole provare questa dieta, potrebbe trovarsi dei risultati migliori di quelli sperati. Magari rimanendo anche su questa strada per tutta la vita.

