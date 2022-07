Cosa sono i feromoni e come ci influenzano, arrivando addirittura a determinare di quale persona potremmo innamorarci

I feromoni sono stimoli sensoriali, profumi che i conspecifici usano per comunicare.

Nella realtà animale, i feromoni svolgono un ruolo cruciale nella selezione dei partner. Ma la loro influenza non si limita a questo: i feromoni controllano molti fenomeni, in modi diversi.

Ma quale ruolo hanno i feromoni nell’uomo? Non è ancora del tutto chiaro. Gli esseri umani non hanno cellule sensoriali in grado di rilevare i feromoni e trasmetterli al cervello.

Tuttavia, questo non esclude la possibilità che possiamo percepire i feromoni, perché insieme ai recettori olfattivi, responsabili dei normali odori, i nostri recettori dei feromoni si trovano sulla mucosa olfattiva all’interno del naso. Nel cervello, però, vengono elaborati in un punto diverso rispetto ai normali odori.

Se i feromoni entrano nel nostro naso, infatti, noi non percepiamo alcun odore.

Il biologo evoluzionista Claus nel 1995 scoprì alcuni geni, i cosiddetti antigeni leucocitari umani (HLA). Alcuni antigeni che fanno parte dell’HLA sono anche responsabili del meccanismo dell’annusamento, quindi dei feromoni. Gli HLA sono coinvolti nella formazione di proteine ​​importanti per il sistema immunitario.

Durante l’esperimento è stato chiesto alle donne di annusare le magliette di alcuni uomini, utilizzate per tre giorni, senza che essi si lavassero.

Il risultato è stato che le donne partecipanti hanno trovato attraenti quegli uomini i cui geni HLA erano il più diversi possibili dai loro.

Questo ha molto senso da un punto di vista evolutivo. Perché: più diversi sono i geni di due persone, più diverso sarà il materiale genetico della prole e maggiori saranno le loro possibilità di sopravvivenza.

Finora, tuttavia, non ci sono prove dell’efficacia dei profumi ai feromoni.

Ci aiutano a trovare il partner giusto?

Quando comprendiamo cosa sono i feromoni e come ci influenzano, comprendiamo anche che, al momento, non c’è alcuna prova che abbiano correlazione con la scelta del partner.

Nonostante la commercializzazione di profumi ai feromoni, per gli esperti è altamente improbabile che questo funzioni tra gli esseri umani.

Per capire la differenza: mentre il topo ha circa 300 recettori altamente specializzati per rilevare i feromoni, noi esseri umani abbiamo solo cinque recettori dei feromoni classici.

Ecco perché è estremamente improbabile che noi esseri umani, con il nostro piccolo numero di recettori dei feromoni, possiamo raccogliere informazioni sul sistema immunitario di altre persone e che questo possa influire sulla scelta del nostro partner.

Sicuramente gli elementi che ci portano ad innamorarci di qualcuno e a scegliere un partner sono altri, per esempio l’astrologia, indicandoci i 3 segni più affidabili.

