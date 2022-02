In certi periodi possiamo aver bisogno di qualche rimedio per poter risolvere dei problemi. A volte possiamo già avere a casa un aiuto naturale, cioè le erbe aromatiche che si usano in cucina. Tra di esse c’è la salvia. Questa pianta ha molte proprietà e sembra essere antisettica, antimicotica e avere tante funzioni come quella tonificante, stimolante e astringente. Noto è il suo impiego in cucina, tipo col burro per condire la pasta, ma può essere anche utilizzata in un altro modo. Durante le feste o la domenica, in inverno o in estate, può capitare di aver mangiato troppo e di avere difficoltà con la digestione. In questo caso, potrebbe aiutare una tisana. Ecco come prepararla.

Ingredienti:

500 ml di acqua;

4 foglie di salvia;

un limone biologico;

un cucchiaino di zenzero in polvere;

miele.

In un pentolino versare l’acqua, uniamo la salvia e la scorza del limone. Accendere il fuoco e fare bollire. Aggiungere lo zenzero, mescolare e spegnere. Ora si dovrà filtrare, dolcificare a piacere col miele e aggiungere qualche goccia di succo di limone. Se si desidera, si possono raddoppiare le dosi e conservare la tisana in frigorifero in una bottiglia di vetro.

Per aiutare la digestione lenta o alleviare tosse e dolori mestruali tra i rimedi naturali c’è un’erba che abbiamo a casa

Se, invece, il malessere deriva dalla tosse, si potrebbe provare questo sciroppo casalingo con la salvia:

Ingredienti

2 bicchieri di acqua;

20 foglie di salvia;

2 cucchiai di miele.

Fare bollire l’acqua con le foglie di salvia ben lavate, spegnere il fuoco solo quando il liquido si sarà un po’ ridotto. Ora filtrare e aggiungere il miele. Berne al massimo 3 volte al giorno circa, 30 ml ogni volta.

Nella vita di una donna ci sono alcuni giorni al mese in cui si possono manifestare uno o più sintomi legati al ciclo mestruale. Questi malesseri sono definiti sindrome premestruale e possono protrarsi anche durante i primi giorni del ciclo stesso. La donna potrebbe accusare mal di testa, crampi addominali, ritenzione idrica, gonfiore soprattutto al seno e anche brufoletti e irritabilità. La salvia è utile non solo per aiutare la digestione lenta o alleviare tosse, ma anche per il dolore uterino. Si potrebbe usare la tintura madre, facendosi consigliare dall’erborista, ma la via più pratica è quella della tisana. Basterà mettere un cucchiaio di foglie essiccate di salvia in una tazza con 250 ml di acqua bollente, coprire e attendere 10 minuti. A questo punto, filtrare e dolcificare con un po’ di miele.