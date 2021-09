Qualche cena o aperitivo in più avrà causato qualche problema a livello inesistitale. Quando sentiamo tutti gli stuzzichini e l’alcol lievitare nello stomaco, ci sentiamo appesantiti. La sensazione è quella di sentirsi sempre pieni e stanchi.

Questo perché dobbiamo integrare sicuramente vitamine, sali minerali e nutrimenti, che aiutino a depurare l’organismo. In questi casi bisogna recuperare con un’alimentazione equilibrata, che rigeneri e possa aiutare ed eliminare tutte le tossine.

Quindi, per depurare ed aumentare le difese, ecco una bevanda veloce e naturale ricca di vitamine, utile a fornire preziosi nutrimenti. Infatti, possiamo contribuire anche solo preparando una semplice centrifuga di frutta e verdura.

Una soluzione ideale e semplice per assumere alimenti di stagione in grande quantità. Questo metodo permette di separare il succo dal resto velocemente, attraverso la centrifuga. Non sostituiscono l’alimento in sé, ma rappresentano una soluzione aggiuntiva, rispettando sempre le quantità consentite.

Per depurare ed aumentare le difese ecco una bevanda veloce e naturale ricca di vitamine

Il centrifugato fresco, senza l’aggiunta di zuccheri, è in grado di fare assorbire più in fretta i nutrimenti contenuti. Le vitamine A, B, C, i sali minerali, le sostanze antiossidanti, lo rendono un perfetto alleato del nostro organismo. Rigenera le cellule, dona energia, combatte la spossatezza, aumenta le difese, migliora i disturbi intestinali e la circolazione del sangue.

Spesso usato come rimedio casalingo per alcuni lievi disturbi, per contrastare l’affaticamento, eliminare le tossine rapidamente. È inoltre consigliata nelle diete snellenti, nelle cure di bellezza per contrastare i segni della cellulite e delle rughe.

Per preparare centrifugati salutari, scegliamo prodotti freschi e di qualità, meglio se biologici. Mangiamo frutta e verdure che tolleriamo bene, per evitare problemi o allergie. Alcuni mix saranno più adatti se vogliamo depurarci e sgonfiare la pancia, altri per migliorare le difese immunitarie. Gli alimenti ricchi di potassio, calcio e fosforo, come la barbabietola, ad esempio, rinforzeranno il sistema immunitario. Ananas e finocchio contribuiranno a disintossicarci ed eliminare le tossine, perché contengono anche vitamine A, B2, B6, K.

I consigli

Non è importante solo usare ingredienti di qualità e frutti maturi. Per assumere bene tutte le vitamine e le sostanze nutritive, dobbiamo usare qualche accorgimento. Laviamo bene la frutta, eliminiamo noccioli ed eventuali rami e foglie. Cerchiamo di preparare il centrifugato subito prima di consumarlo, se aspettiamo troppo tempo potrebbe perdere alcuni elementi.

Evitiamo di conservarlo a lungo, anche in frigo, in modo da non annerire le verdure. Scegliamo i momenti giusti della giornata per bene il succo, diluiamo con acqua se ha una consistenza troppo densa. Per essere funzionali al massimo non aggiungiamo dolcificanti, zuccheri, ma beviamoli al naturale.