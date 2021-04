5 frullati detox fatti in casa che daranno effetti depurativi e dimagranti e faranno sgonfiare la pancia in pochi giorni

I frullati detox sono pratici, buoni, gustosi e bastano solo pochi minuti per prepararli. Sono l’ideale per disintossicare l’organismo e donano un benessere generale. Contengono ortaggi, frutta, spezie, aromi, sono un buon metodo per ingerire verdure senza storcere il naso.

Bevuti al mattino doneranno al corpo energia e vitalità, aiuteranno ad affrontare con più positività la giornata e, perché no, favoriranno l’eliminazione di qualche chilo.

È ovvio che dovranno essere accoppiati ad uno stile di vita sano, una dieta equilibrata e attività fisica per avere effetti evidenti.

Ecco i 5 frullati detox efficaci fatti in casa che daranno effetti depurativi e dimagranti e faranno sgonfiare la pancia in pochi giorni.

Le 5 eccezionali ricette brucia-grassi

Un mix estremamente antiossidante, super depurativo e anche molto buono si ottiene frullando 200 gr di ananas, un gambo di sedano e un lime spremuto. L’ananas aiuterà anche a contrastare la cellulite.

Per idratare la pelle con un gusto dolce e delicato, preparare nel frullatore: 2 kiwi, 1 banana e ½ bicchiere di latte vegetale. Accelererà il metabolismo e purificherà l’intestino.

Una bevanda che sgonfia l’addome si prepara con: una pera, ½ limone spremuto e un finocchio. Il limone distruggerà i radicali liberi e favorirà il dimagrimento.

Il frullato di sedano, mela e carota è pieno di sostanze nutritive, sali minerali, un concentrato di benessere, delizioso e dissetante.

Piacevole al palato, ricco di sodio è il frullato composto da cetriolo, mela verde e mezzo limone. Il cetriolo è diuretico, digestivo, contiene fibre e minerali.

I consigli

Non aggiungere mai zucchero, all’occorrenza utilizzare invece anche menta, zenzero e peperoncino, se si amano i sapori un po’ più forti. Non bere per più di due volte al giorno, sempre in relazione agli effetti che producono al nostro organismo.

Sono tutti da provare i 5 frullati detox efficaci fatti in casa che daranno effetti depurativi e dimagranti e faranno sgonfiare la pancia in pochi giorni eliminando le tossine.