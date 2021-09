Seguire una dieta specifica è un percorso non sempre facile. Soprattutto se non siamo abituati ad un’alimentazione corretta e se non abbiamo la giusta educazione alimentare. Molto spesso, infatti, facciamo determinati abbinamenti in cucina pensando di fare bene. In realtà alcuni abbinamenti sono degli errori e possono andare a compromettere l’equilibrio della nostra alimentazione. Non tanto perché abbinare alcuni cibi insieme può farci ingrassare o farci male. Ma, più semplicemente, perché alcuni abbinamenti possono farci assumere una quantità troppo alta di determinati macronutrienti.

Ma prima di vedere quali sono i 5 errori comuni che spesso facciamo quando mangiamo e che non dovremmo fare, è bene specificare che questi errori non sono validi per tutti. Esistono alcuni casi in cui fare determinati abbinamenti, con le giuste dosi, potrebbe essere corretto o addirittura consigliato. Per questo è sempre bene rivolgersi ad un nutrizionista prima di avventurarsi in diete fai da te che potrebbero rivelarsi potenzialmente pericolose. Il nutrizionista saprà certamente consigliarci la dieta ideale adatta al nostro organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

5 errori comuni che spesso facciamo quando mangiamo e che non dovremmo fare

Pasta e patate

Ad alcuni capita di considerare le patate delle verdure. Dunque, ad alcuni, può capitare di abbinare le patate con la pasta. Ma questo abbinamento è sbagliato. Le patate, infatti, sono molto più ricche di carboidrati rispetto alle verdure, perciò non andrebbero abbinate insieme. Il rischio è quello di assumere troppi carboidrati.

Pane e patate

Lo stesso discorso fatto per la pasta e patate vale per il pane e patate. Entrambi sono da considerarsi carboidrati e dunque non andrebbero abbinati insieme.

Carne e legumi

Quando si abbinano carne e legumi nello stesso pasto potremmo andare incontro ad un altro problema: quello di assumere troppe proteine. I legumi, infatti, sono una grandissima fonte di proteine, e abbinarle alla carne potrebbe essere un errore. Un’alimentazione troppo ricca di proteine, senza che ci sia necessità, potrebbe non essere l’ideale per la nostra salute.

Carne e formaggio

Anche questo abbinamento potrebbe portare all’assunzione di troppe proteine. Anche il formaggio contiene un’elevata fonte di proteine che, se abbinate a quelle della carne, potrebbero farci sforare il giusto apporto giornaliero. Inoltre, il formaggio contiene un’alta dose di grassi, ciò potrebbe far sbilanciare ancora di più la nostra alimentazione quotidiana.

Pesce e formaggio

Anche quello del pesce con il formaggio è un abbinamento che non andrebbe fatto. Non solo il pesce è un’ottima fonte di proteine, ma a seconda del tipo di pesce può contenere anche elevate quantità di grassi. Perciò consumare i due alimenti nello stesso pasto potrebbe portare ad uno squilibrio nell’assunzione dei macronutrienti quotidiani.

Approfondimento

Pochi la seguono ma è questa una dieta ottimale se soffriamo di ipertensione