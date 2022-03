Quando si è ai fornelli, è sempre bene mettere in tavola delle pietanze che siano gustose e allo stesso tempo salutari. In questo modo, si soddisfa il palato e si rinforza il nostro organismo. Lo possiamo fare soprattutto acquistando frutta e verdure di stagione. È vero che alcuni prodotti sono sempre disponibili durante l’anno, ma non hanno la stessa forza rispetto a quelli di stagione.

Durante il periodo primaverile, possiamo trovare sui banconi dei mercati alimenti utili anche a depurare l’organismo. Tra queste carciofi, asparagi, cavolfiori, fave, ravanelli, fagiolini, spinaci, porri e lattuga.

Non possono mancare le carote che in genere sono disponibili tra febbraio e ottobre. Sono ottime crude, per denti forti, vista acuta e pelle elastica, ma anche cotte perché mantengono molti dei loro principi, soprattutto la vitamina A.

La bontà salutare delle carote

Le carote non sono solo arancioni, ma anche viola. La carota racchiude tante vitamine e sali minerali utili all’organismo. Tra le vitamine certamente spicca la A di cui la carota ne è particolarmente ricca. Mentre tra i sali minerali è il potassio a essere presente in discreta quantità.

Bisogna considerare anche che 100 grammi di carote contengono solo 40 calorie. Inoltre essendo ricche di fibre, aiuterebbero anche a mantenere il ventre piatto.

La vitamina A è nota per la sua azione molto benefica nei confronti della vista, rafforzandone la sensibilità. Inoltre, è utile per la crescita delle ossa e lo sviluppo dei denti. I carotenoidi e la vitamina A contribuiscono anche a mantenere una pelle morbida ed elastica.

Per denti forti, vista acuta e pelle elastica, ecco l’ortaggio primaverile preparato con una ricetta veloce che aiuterebbe anche ad avere un ventre piatto

Ecco una ricetta veloce e gustosa che ci permetterà di assaggiare delle ottime carote trifolate.

Ingredienti

300 g di carote;

1 spicchio d’aglio;

2 cucchiai di parmigiano grattugiato;

mezzo bicchiere di vino bianco secco;

ciuffo di prezzemolo;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Laviamo le carote e raschiamole superficialmente col coltello. Le tagliamo a fettine e le facciamo soffriggere insieme all’olio in padella, all’aglio e al prezzemolo tritati. Aggiungiamo anche il sale e il pepe. Teniamo il fuoco medio basso per non rovinare la preziosa vitamina A.

Aspettiamo qualche minuto perché arrivino a metà cottura e aggiungiamo il vino bianco secco. Eventualmente si potrà aggiungere dell’acqua se lo si ritiene opportuno. Una mossa utile a non far aumentare la temperatura. A chi piace si potrà aggiungere una spruzzata di parmigiano, prima di servire.

Approfondimento

Soffice e veloce questa squisitissima crostata di carote ricca di sostanze benefiche che potrebbero elasticizzare la pelle e rinforzare la vista