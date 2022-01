A volte si è a corto d’idee nel preparare qualcosa di buono e che si mangi volentieri. In questo caso, far ricorso alle verdure e ai prodotti della terra è sempre un vantaggio. Sono un punto di forza per rendere la pietanza facile da preparare e anche appetibile. Ricorriamo allora alle carote che, oltre ad avere un gusto delizioso e un po’ dolciastro, sono anche ricche di sostanze benefiche per l’organismo.

I benefici della carota

L’ortaggio arancione racchiude in sé delle proprietà veramente eccellenti. In cucina una carota si prepara subito, perché ha il vantaggio di poter essere consumata anche cruda. La tagliamo alla julienne o a rondelle e può arricchire un’insalata. C’è anche chi preferisce farsi una scorpacciata di carote, rendendole uniche protagoniste del loro piatto. Naturalmente si può anche preparare saltata in padella insieme ad altre verdure. Sarà una preparazione soffice e veloce questa squisitissima crostata tra il salato e il dolce di cui vi parleremo oggi, che lascerà tutti soddisfatti e appagati.

Prima però di passare alla ricetta, diamo qualche informazione che riguarda i fantastici benefici che si potrebbero avere dal consumare carote. Sono ricche di tante sostanze benefiche come vitamine e sali minerali, ma contengono in particolare il betacarotene. Presente in carote e zucche, è caratterizzato dal colore rosso o arancione, tipico di questa sostanza. In effetti il betacarotene non è altro che un pigmento, con poteri antiossidanti e combatterebbe i radicali liberi. Grazie a lui si forma la vitamina A, che sarebbe utilissima per rinforzare la vista e rendere la pelle più elastica.

Soffice e veloce questa squisitissima crostata di carote ricca di sostanze benefiche che potrebbero elasticizzare la pelle e rinforzare la vista

Ingredienti

pasta sfoglia già pronta;

450 g di carote;

3 cucchiai di grana grattugiato;

1 uovo;

1 dl di bevanda di soia o simile;

sale e pepe q.b.

Preparazione

Prima di tutto peliamo le carote alla julienne. Mettiamo una pentola sul fuoco con poca acqua e quando prende bollore buttiamoci dentro le carote per una decina di minuti. Se sono diventate tenere, le tiriamo fuori dalla pentola e le scoliamo.

Ora stendiamo la pasta sfoglia in una tortiera, avendola spalmata prima con poco olio. Con le punte della forchetta pizzichiamo un poco sul fondo la pasta e lo cospargiamo con metà del formaggio grattato.

Ora aggiungiamo le carote nel tortino, stendiamo bene e spolveriamo con il formaggio restante. In una ciotola a parte sbattiamo nella bevanda vegetale di soia l’uovo a cui aggiungiamo sale e pepe. Una volta pronto versiamo il tutto sopra le carote.

Mettiamo la crostata nel forno preriscaldato a 180 gradi, per circa 40 minuti. Poi la togliamo dal forno e la lasciamo riposare per un quarto d’ora circa, per poi servirla.

