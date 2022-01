Gli agrumi e in particolare il limone sono piante molto diffuse e amate in tutta Italia. La coltivazione può avvenire in qualsiasi zona basterà scegliere la tipologia corretta.

Infatti nelle zone costiere o, comunque, a clima mite sarà sufficiente mettere a dimora il limone in piena terra. Diverso il discorso per le zone di Italia dove gli inverni sono caratterizzati da temperature molto basse. In questi posti il limone dovrà essere coltivato in vaso così da poter essere riparato in serra o al chiuso durante il periodo freddo. Una volta cresciuto il nostro limone raggiungerà dimensioni ragguardevoli che renderanno difficile spostarlo ma niente paura, è possibile comunque ripararlo.

Con l’arrivo di gennaio l’inverno entra nel vivo ma i nostri agrumi dovrebbero già essere stati messi al riparo dal gelo.

Anche se al riparo, tuttavia, non bisognerà dimenticarli perché avranno ancora bisogno di noi.

Per curare il limone a gennaio ed eliminare la cocciniglia in modo naturale bastano questi semplici trucchetti

Nel mese di gennaio per conservare i limoni sani e rigogliosi sarà importante procedere mantenendo umido il terreno.

Durante il giorno, nelle giornate meno fredde bagnare leggermente il terreno senza infradiciarlo.

Per aumentare le irrigazioni, infatti, sarà necessario aspettare l’alzarsi delle temperature nel mese di febbraio.

Quando si annaffiano le piante durante il periodo invernale sarà importante cercare il più possibile di utilizzare acqua lasciata scaldare al sole.

Infatti se l’acqua è eccessivamente gelida rischierà di rovinare le radici superficiali del nostro limone.

Per la concimazione, utile per preparare la pianta alla primavera, invece, sarà necessario aspettare il mese di marzo. In questo periodo, infatti, si potrà procedere con la distribuzione di lupini sul bordo del vaso. I lupini andranno lasciati agire per una decina di giorni prima di essere interrati.

Tra le cose da fare a gennaio, poi, ce ne sarà una di fondamentale importanza ma spesso sottovalutata. Arieggiare i locali in cui sverna il limone durante le giornate più calde permetterà di cambiare l’aria e non potrà che giovare alla pianta.

Attenzione, però, che durante la notte la temperatura non scenda al di sotto dei 5 gradi. In questo caso la nostra pianta comincerà a perdere le foglie e sarà necessario correre ai ripari.

Si potrebbe utilizzare un tessuto non tessuto per coprirla o una stufetta da accendere nei momenti più freddi.

Malattie

Durante l’inverno il nostro limone riparato in serra potrebbe essere colpito dalla cocciniglia cotonosa. Si tratta di un insetto facilmente riconoscibile perché si manifesta in piccoli ciuffi simili al cotone.

Per eliminare la cocciniglia, oltre ai rimedi chimici si potrà utilizzare l’olio di lino. Si tratta di un olio facilmente reperibile in negozi specializzati e su internet che potrà essere utilizzato unito a dell’acqua in uno spruzzino.

Bisognerà trattare questo prodotto sulle foglie del limone su cui è presente la cocciniglia. Quindi, per curare il limone a gennaio ed eliminare la cocciniglia in modo naturale bastano questi semplici trucchetti.