Le borse sono tra gli accessori preferiti da ogni donna. Infatti, sono davvero poche quelle che non possiedono almeno un paio di borse, in molte ne hanno addirittura una collezione.

Dalle borse più ricercate e costose a quelle di fascia media una bella it bag è in grado di trasformare immediatamente anche l’outfit più semplice.

Frequentemente, però, le borse tendono a costare molti soldi. Infatti per portarsi a casa una borsa di buona fattura è raro riuscire a spendere meno di un centinaio di euro.

Senza tenere conto poi, delle borse griffate che possono arrivare a costare anche migliaia di euro. Chi ha dimestichezza con l’argomento potrà provare ad acquistare borse su siti di second hand come Vestiaire Collective o Depop.

Con un po’ di attenzione, infatti, è possibile concludere dei veri affari e portarsi a casa borse in perfette condizioni a prezzi competitivi.

Prima di mettersi ad acquistare usato, però, si consiglia di fare molta attenzione a ciò che si compra. Infatti riconoscere borse contraffatte non è facile neppure per gli esperti.

Ci sono alcuni trucchi per riconoscere le borse Louis Vuitton originali ma è bene farci affidamento con cautela per evitare di incorrere in fregature.

Un altro modo per portarsi a casa borse iconiche a prezzi inferiori è l’acquisto durante i saldi estivi o invernali.

Come si vedrà, infatti, non è raro trovare delle vere e proprie chicche anche alla metà del prezzo.

Ecco le borse firmate da comprare nei saldi invernali per essere giovanili e alla moda anche in primavera

Tra le borse da acquistare durante questi saldi ne troviamo di diversi marchi. Se ne citeranno di Furla, Coccinelle, Michael Kors ma anche Marni e Loewe.

Partendo dal sito Zalando i veri affari si faranno sulle Furla Metropolis Mini al 50% di sconto. Dai 254 euro iniziali ai 126 euro sia in color cipria che in nero. Per chi, invece, ha bisogno di una borsa capiente sempre di Furla ci sarà la Essential Tote sempre al 50% di sconto, da 294 euro a 147 euro.

Cambiando marchio e passando a Coccinelle la ricercatissima Beat Soft Crossbody passa da 229 euro a 115 euro.

Michael Kors con l’azzurro della Greenwich ci fa pensare subito alla primavera, da 274 euro a 193 euro.

La tracolla Soho Chain color cipria passa da 364 euro a 182 euro, un vero affare.

Da ultime si andranno a vedere borse griffatissime sul sito MyTheresa, perfette per chi vuole farsi un regalo importante.

La Loewe Puzzle, scontata del 30%, passa da 1.980 euro a 1.386 euro. La Truck di Marni in colore rosso passa da 1.245 euro a 747 euro, in nero modello piccolo si troverà a 657 euro.

Ecco, quindi, le borse firmate da comprare nei saldi invernali per essere giovanili e alla moda anche in primavera.