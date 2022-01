Le basse temperature invernali comportano vari disagi a cui sopperire. La necessità di abiti pesanti e riscaldamento per mantenere al caldo il nostro corpo, prima di tutto, ma questi non sono gli unici problemi che si pongono.

La formazione di ghiaccio è probabile d’inverno e causa irrimediabilmente delle difficoltà. Ad esempio nel muoverci nel vialetto di casa, sebbene possiamo spargere questo materiale di scarto per non scivolarvi e slittare con l’auto.

Anche quest’ultima, al pari nostro, potrebbe risentire negativamente del freddo e darci qualche rogna.

Come sbloccare correttamente il freno a mano ghiacciato dell’auto che rimane inserito e come evitare si verifichi

Un grattacapo non da poco che facilmente si verifica con l’auto d’inverno è non riuscire a partire. Capita soprattutto quando, dopo una notte gelida, ci si appresta a uscire al mattino. Si va a mettere in moto l’auto e ci si accorge che il freno a mano o di stazionamento non si disinserisce. Ciò, ovviamente, renderà impossibile usare l’automobile.

La prima cosa da fare, sebbene la situazione sia incresciosa e possa rovinarci realmente la giornata, è mantenere la calma. Inutile e infruttuoso cercare di forzare il freno a mano, rischieremmo di romperlo e fare danni.

Alcuni, per risolvere, riscaldano le ruote che blocca con l’asciugacapelli, ma può essere infattibile in assenza di prese. Inoltre, il surriscaldamento potrebbe guastare alcune componenti.

Anche l’uso di acqua calda non è consigliato, perché in presenza di temperature rigide potrebbe andare a formare rapidamente altro ghiaccio.

Il metodo migliore e le precauzioni

Vediamo quindi come sbloccare correttamente il freno a mano ghiacciato dell’auto che rimane inserito e come evitare si verifichi.

Per scongelare il freno a mano la soluzione migliore è accendere il motore e lasciarlo acceso per diversi minuti. In questo modo le varie componenti si riscalderanno e di conseguenza anche il freno a mano, in modo corretto e non indotto forzatamente.

Possiamo ripetere l’operazione più volte, finché non vediamo il freno a mano cominciare a muoversi. Se così non dovesse essere e siamo poco esperti, meglio rivolgersi a un meccanico.

I nostri errori potrebbero costarci sempre cari con l’auto, come quando sbagliamo a fare carburante e compiamo quest’azione banale ma deleteria.

La prevenzione comunque sarebbe sempre la cosa migliore, anche perché ci evita impicci. Per scongiurare il ricerchio di congelamento del freno a mano, sarà bene riporre l’auto in un garage chiuso.

Se non ne avessimo a nostra disposizione, dovremmo provvedere a ripararla con appositi teli. Qualora ne fossimo sprovvisti, per scansare problemi col ghiaccio, quando parcheggiamo l’auto evitiamo di inserire il freno a mano.

Ciò ovviamente è fattibile solo in posti ben protetti e in più pianeggianti. In questo caso facciamo attenzione anche ai falsipiani, se non vogliamo vedere la nostra auto muoversi da sola o, ancor peggio, finire contro un muro.

Ricordiamoci che prevenire è sempre meglio che curare, anche per quanto concerne la nostra automobile.

Lettura consigliata

Molti ignorano che acquistare il carburante dove costa meno è possibile senza macinare km e con una scorciatoia amica del risparmio