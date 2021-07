Sempre più persone hanno scelto di consumare le gallette di mais al posto del pane. Sono un prodotto che sta avendo sempre più successo. Comode e pratiche da trasportare per la pausa pranzo in ufficio o un pic-nic. Sono facili da gestire e dosare, fattore utilissimo soprattutto per chi deve conteggiare con precisione quantità e calorie. Ed infine sono molto sfiziose con quel retrogusto che ricorda i pop-corn! Non sono però povere di calorie, e infatti chi sceglie questo sostituto del pane deve rispettare determinate regole per ottenere benefici reali.

Come qualsiasi alimento, anche le gallette non fanno bene a tutti. Stiamo per scoprire i soggetti che dovrebbero puntare su questo alimento e chi invece lo dovrebbe proprio evitare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sono un ottimo sostituto del pane ma chi ha questi problemi le dovrebbe evitare

Le gallette hanno un indice glicemico piuttosto alto. In quelle di mais ad esempio si stima un valore di IG attorno a 85. Valore che medici e nutrizionisti considerano medio-alto. Per questo motivo chi soffre di diabete o è in sovrappeso non le dovrebbe consumare. Ma se proprio non vi si vuole rinunciare, in commercio ci sono anche le gallette con cereali integrali. Le fibre presenti in questa tipologia di prodotto aiutano a ridurre l’assorbimento di zuccheri.

Un eccesso di sale non fa bene a nessuno, in particolare a chi soffre di pressione alta e ha problemi cardiovascolari. Queste persone dovrebbero quindi scegliere gallette senza sale, o almeno con un ridotto contenuto di sodio.

Per chi invece ha problemi digestivi e/o a livello intestinale, le gallette sono una vera panacea. Leggerissime e prive di lievito, non fermentano nella pancia e sono facili da digerire.

Abbiamo pertanto visto che le gallette di mais sono un ottimo sostituto del pane ma chi ha questi problemi le dovrebbe evitare.

In ogni caso, è sempre bene ricordare una regola valida per tutti. Occhio ai condimenti! Come la pasta che non fa ingrassare di per sé ma in relazione ai sughi con cui la condiamo, attenzione anche agli abbinamenti che scegliamo per le gallette.

A colazione, ad esempio, sono ottime con un velo di marmellata, magari fatta in casa. Meglio invece evitare creme alla nocciola o al cioccolato.

Le vogliamo proporre come aperitivo? Ok a bresaola, formaggi magri e salsine leggere come il ketchup o la maionese light (QUI la ricetta). Bandite invece salse e affettati troppo grassi e pesanti come mortadella, wurstel e salsa tonnata.

Approfondimento

I 3 affettati più magri e più leggeri che possono mangiare proprio tutti anche chi è a dieta e chi soffre di pressione alta.