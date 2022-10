Il ribasso di oltre il 30% dai massimi storici segnati nel settembre del 2021 non ha scalfito un’importante caratteristica del titolo SOL. Trattasi di uno di quei pochi titoli di Piazza Affari che può vantare una probabilità del 100% di offrire un rendimento positivo dopo 10 anni. Altri con questa caratteristica sono elencati nell’articolo 5 azioni da comprare e tenere per i prossimi 20 anni.

Prima di procedere una precisazione. Il fatto che dallo storico si evince che un titolo abbia una probabilità del 100% di offrire un rendimento positivo in un dato arco temporale, non garantisce che nel futuro tale comportamento si ripeterà. Anche un investimento di questo tipo, quindi, non va fatto alla leggera, ma con la consapevolezza che si possono portare a casa perdite in conto capitale.

Non deve, quindi, sorprendere che negli ultimi cinque anni il titolo SOL abbia sempre fatto meglio sia della media del suo settore di riferimento che del mercato italiano.

Dal punto di vista dei fondamentali, qualunque sia l’indicatore utilizzato, il titolo risulta essere sopravvalutato. Questo aspetto, però, non deve scoraggiare in quanto storicamente le azioni SOL sono quasi sempre state sopravvalutate rispetto ai suoi fondamentali.

La situazione finanziaria, invece, è molto buona con l’indice di liquidità superiore a 2. Inoltre, il rapporto tra debito e capitale è di poco superiore al 65%.

Secondo l’analisi grafica c’è un rialzo in vista per questo titolo azionario

Il titolo azionario SOL (MILSOL) ha chiuso la seduta del 11 ottobre a 16,24 euro, in rialzo dello 0,62% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista, ma c’è un rialzo in vista per questo titolo azionario. Come si vede dal grafico, infatti, il supporto in area 15,74 euro (I obiettivo di prezzo) sta resistendo alle pressioni ribassiste e spingendo le quotazioni verso l’importante resistenza in area 16,33 euro. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello potrebbe spingere le quotazioni ulteriormente al rialzo verso i massimi in area 20 euro.

La rottura, invece, del supporto in area 15,74 euro potrebbe far accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.